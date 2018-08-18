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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3809381038113812

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:48

  airmax78 написав:..
На что меняются? Застройщики не покупают керамогранит с запасом, тем более если это крупноформатный керамогранит. А потом попробуй такой найди.

Это уже становится головной болью УК. На самом деле не сложно. Как правило, производители керамогранита и керамической плитки суть одни и те же конторы, их дилеров по стране вагон с тележкой, импортируется примерно 40 млн м2 в год
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:51

  vano80 написав:
  Vlad442 написав:Даже спрос под аренду не причем. Это спрос людей, конечных потребителей. Были бы актуальны трешки под аренду, их скупали бы как сейчас однушки. Увеличилась обеспеченность людей жильем, уменьшилось количество детей в семье - мир изменился. Люди хотят жить в отдельных квартирах, а не поколениями в одной, как было принято от бедности раньше. Трешек же со старых времен много, а однушек не хватает.


Вроде все правильно, а в реальности... Ну какая однушка под жилье? А когда хочешь не видеть вторую половину хоть полдня, на кухне сидеть? Так студия...
А как хорошо комнатуха в трехе на двоих превращается в спортзал с велогаражем...
Хотя о чем это я, однуха в курятнике у золоотвала, с пердячими дизелями под окнами - наш выбор!

У всех разные потребности. Кому-то не хочется часто вечером после работы сталкиваться с женой, кто-то не хочет ездить на трамвае или отдыхать в Бердянске, а выбирает вместо лишней комнаты покупку машины и Турцию.
Многие старики вообще закрывают лишние комнаты и не заходят туда.
Если бы трешки были так востребованы, то застройщики вместо 50-метровых однушек делали 50-метровые трешки, как в хрущах.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:53

  Vlad442 написав:.. Сейчас все они могут жить в отдельном жилье. Неважно в своем или в аренде.

У арендаторов базовая потребность в жилье удовлетворена - они живут не в картонной коробке. Не удовлетворена потребность владения жильем, но без этого можно спокойно прожить.

На деле математика процессов (по стране, не о нерезиновом Киеве конкретно) ясна - народу в стране стало меньше, раза в полтора, жилья - раза в полтора больше.
Теоретически, со времен СССР, на рыло приходится раза в два больше квадратов, на деле - в райцентрах многие квартиры заколочены
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:54

  Diman написав: потому что покупателей однушек под аренду полно, а семейных которым надо (и есть деньги) расширяться - мало.

Еще раз повторю. Моду на однушки задают не арендодатели, а структура спроса со стороны конечного потребителя. Арендодатели люди маленькие - будут востребованы двушки, будут покупать двушки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:56

  Vlad442 написав:..
Если бы трешки были так востребованы, то застройщики вместо 50-метровых однушек делали 50-метровые трешки, как в хрущах.

тоже логика так себе. Во-первых, на большие однухи уже спрос припал, во-вторых, планировки многих подобных однух позволяют элементарно делать двухи полноценные или студии
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:На деле математика процессов (по стране, не о нерезиновом Киеве конкретно) ясна - народу в стране стало меньше, раза в полтора, жилья - раза в полтора больше.
Теоретически, со времен СССР, на рыло приходится раза в два больше квадратов, на деле - в райцентрах многие квартиры заколочены

При СССР мог хлопчик с села приехать учиться в Киев и жить в изолированной квартире? Тогда это была фантастика, сейчас реальность.
Может помните лозунг "Каждой семье к 2000 году по отдельной квартире". Это уже произошло. Если люди живут по два поколения в одной квартире, то в 90% случаев это их осознанный выбор.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:13

  Vlad442 написав:При СССР мог хлопчик с села приехать учиться в Киев и жить в изолированной квартире? Тогда это была фантастика, сейчас реальность.

и тогда это была реальность. существовал рынок аренды и обеспеченные молодые понаехи.
от сегодняшнего дня ситуация отличается лишь масштабами.
даже советским кинематографом показан московский вариант такой аренды.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:26

  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:При СССР мог хлопчик с села приехать учиться в Киев и жить в изолированной квартире? Тогда это была фантастика, сейчас реальность.

и тогда это была реальность. существовал рынок аренды и обеспеченные молодые понаехи.
от сегодняшнего дня ситуация отличается лишь масштабами.
даже советским кинематографом показан московский вариант такой аренды.

Не знаю, что вы имеете в виду, но в советские годы все были арендаторами у государства. Право на аренду подтверждалось пропиской. Сдавать в субаренду было нельзя. Не нужна квартира - освобождаешь и получаешь новую. Так было задумано.
Сдавали в аренду только знакомым и очень боялись, потому что если арендатор мог доказать, что он там полгода жил, а прописанный не жил, то мог прописаться, а старого "владельца" выписать, отжав таким образом квартиру. Официально можно было сдавать только в частном секторе, где дома были в собственности.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 12:40

  Vlad442 написав:...но в советские годы все были арендаторами у государства. Право на аренду подтверждалось пропиской. Сдавать в субаренду было нельзя...

может и кооперативных квартир не было?
мой собственный дядя два года жил в съемной кооперативной квартире в Киеве, пока не закончился бракоразводный процесс и они с женой не разменяли квартиру.
и без всяких грандиозных сложностей договаривался с председателем кооператива.

устал я что-то дискутировать с вашей однозначностью школьного учителя географии и с этими "повторяю еще раз".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 3809381038113812
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