Это уже становится головной болью УК. На самом деле не сложно. Как правило, производители керамогранита и керамической плитки суть одни и те же конторы, их дилеров по стране вагон с тележкой, импортируется примерно 40 млн м2 в год
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Додано: Чет 07 тра, 2020 11:48
Это уже становится головной болью УК. На самом деле не сложно. Как правило, производители керамогранита и керамической плитки суть одни и те же конторы, их дилеров по стране вагон с тележкой, импортируется примерно 40 млн м2 в год
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:51
У всех разные потребности. Кому-то не хочется часто вечером после работы сталкиваться с женой, кто-то не хочет ездить на трамвае или отдыхать в Бердянске, а выбирает вместо лишней комнаты покупку машины и Турцию.
Многие старики вообще закрывают лишние комнаты и не заходят туда.
Если бы трешки были так востребованы, то застройщики вместо 50-метровых однушек делали 50-метровые трешки, как в хрущах.
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:53
На деле математика процессов (по стране, не о нерезиновом Киеве конкретно) ясна - народу в стране стало меньше, раза в полтора, жилья - раза в полтора больше.
Теоретически, со времен СССР, на рыло приходится раза в два больше квадратов, на деле - в райцентрах многие квартиры заколочены
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:54
Еще раз повторю. Моду на однушки задают не арендодатели, а структура спроса со стороны конечного потребителя. Арендодатели люди маленькие - будут востребованы двушки, будут покупать двушки.
Додано: Чет 07 тра, 2020 11:56
тоже логика так себе. Во-первых, на большие однухи уже спрос припал, во-вторых, планировки многих подобных однух позволяют элементарно делать двухи полноценные или студии
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
При СССР мог хлопчик с села приехать учиться в Киев и жить в изолированной квартире? Тогда это была фантастика, сейчас реальность.
Может помните лозунг "Каждой семье к 2000 году по отдельной квартире". Это уже произошло. Если люди живут по два поколения в одной квартире, то в 90% случаев это их осознанный выбор.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:13
и тогда это была реальность. существовал рынок аренды и обеспеченные молодые понаехи.
от сегодняшнего дня ситуация отличается лишь масштабами.
даже советским кинематографом показан московский вариант такой аренды.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:26
Не знаю, что вы имеете в виду, но в советские годы все были арендаторами у государства. Право на аренду подтверждалось пропиской. Сдавать в субаренду было нельзя. Не нужна квартира - освобождаешь и получаешь новую. Так было задумано.
Сдавали в аренду только знакомым и очень боялись, потому что если арендатор мог доказать, что он там полгода жил, а прописанный не жил, то мог прописаться, а старого "владельца" выписать, отжав таким образом квартиру. Официально можно было сдавать только в частном секторе, где дома были в собственности.
Додано: Чет 07 тра, 2020 12:40
может и кооперативных квартир не было?
мой собственный дядя два года жил в съемной кооперативной квартире в Киеве, пока не закончился бракоразводный процесс и они с женой не разменяли квартиру.
и без всяких грандиозных сложностей договаривался с председателем кооператива.
устал я что-то дискутировать с вашей однозначностью школьного учителя географии и с этими "повторяю еще раз".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Может и были, но сдача таких квартир была очень большой редкостью. Я жил с родителями в кооперативном доме, общался с соседями, детьми соседей и ни разу о таком не слышал, чтобы жили арендаторы. Люди вступали с большими сложностями в кооператив не для того, чтобы его сдавать, а чтобы жить самому.
Вы утверждаете, что хлопчик с села мог без проблем жить в квартире в аренде в Киеве во времена СССР и приводите единичный случай, я утверждаю, что нет.
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