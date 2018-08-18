угу. Реальность.
хлопчик с села.
изолированная квартира.
Just one issue - а бабки на "изоКвартиру" у хлопчика с сэла звидкы?
Общаги, смотрю, чо та не пустуют - но в них, по вашему мнению живут неудачники
Разные у нас реальности
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:06
угу. Реальность.
хлопчик с села.
изолированная квартира.
Just one issue - а бабки на "изоКвартиру" у хлопчика с сэла звидкы?
Общаги, смотрю, чо та не пустуют - но в них, по вашему мнению живут неудачники
Разные у нас реальности
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Общаги не пустуют потому что Киев строят-строят, но еще все население Украины он вместить не может.
Реальность такова, что подрабатывающему студенту с небольшой помощью родителей отдельная квартира вполне доступна.
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:39
07.05.20 11:51
Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"
Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции
Источник:
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:05
Нашли к кому обращаться.
ЗЕ вон даже со встречей самолета обделался на ровном месте, какая там к черту защита инвесторов.
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