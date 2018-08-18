Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:.. При СССР мог хлопчик с села приехать учиться в Киев и жить в изолированной квартире? Тогда это была фантастика, сейчас реальность...
угу. Реальность. хлопчик с села. изолированная квартира. Just one issue - а бабки на "изоКвартиру" у хлопчика с сэла звидкы? Общаги, смотрю, чо та не пустуют - но в них, по вашему мнению живут неудачники Разные у нас реальности
sequence написав:угу. Реальность. хлопчик с села. изолированная квартира. Just one issue - а бабки на "изоКвартиру" у хлопчика с сэла звидкы? Общаги, смотрю, чо та не пустуют - но в них, по вашему мнению живут неудачники Разные у нас реальности
Общаги не пустуют потому что Киев строят-строят, но еще все население Украины он вместить не может. Реальность такова, что подрабатывающему студенту с небольшой помощью родителей отдельная квартира вполне доступна.
07.05.20 11:51 Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"
Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции Источник: https://censor.net.ua/n3193970
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав:07.05.20 11:51 Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"
Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции Источник: https://censor.net.ua/n3193970
Нашли к кому обращаться. ЗЕ вон даже со встречей самолета обделался на ровном месте, какая там к черту защита инвесторов.
sequence написав:угу. Реальность. хлопчик с села. изолированная квартира. Just one issue - а бабки на "изоКвартиру" у хлопчика с сэла звидкы? Общаги, смотрю, чо та не пустуют - но в них, по вашему мнению живут неудачники Разные у нас реальности
Общаги не пустуют потому что Киев строят-строят, но еще все население Украины он вместить не может. Реальность такова, что подрабатывающему студенту с небольшой помощью родителей отдельная квартира вполне доступна.
підробка в Глово?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Serg-ik написав:07.05.20 11:51 Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"
Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции Источник: https://censor.net.ua/n3193970
А (стыренные) деньги на достройку из бюджета Киева, что ли?!!
Serg-ik написав:07.05.20 11:51 Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"
Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции Источник: https://censor.net.ua/n3193970
Нашли к кому обращаться. ЗЕ вон даже со встречей самолета обделался на ровном месте, какая там к черту защита инвесторов.
А я ось зрозуміти не можу, до чого тут президент, блін, інвестували у всяку хрєнь, а тепер кричать щоб їм допомогли. А ті у кого бізнес прогорів - їм також Зеленський має допомагати? Скоро лампочки в підїздах будуть Зе просити міняти...