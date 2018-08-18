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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38113812381338143815>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:06

  Vlad442 написав:..
При СССР мог хлопчик с села приехать учиться в Киев и жить в изолированной квартире? Тогда это была фантастика, сейчас реальность...

угу. Реальность.
хлопчик с села.
изолированная квартира.
Just one issue - а бабки на "изоКвартиру" у хлопчика с сэла звидкы?
Общаги, смотрю, чо та не пустуют - но в них, по вашему мнению живут неудачники
Разные у нас реальности
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:угу. Реальность.
хлопчик с села.
изолированная квартира.
Just one issue - а бабки на "изоКвартиру" у хлопчика с сэла звидкы?
Общаги, смотрю, чо та не пустуют - но в них, по вашему мнению живут неудачники
Разные у нас реальности

Общаги не пустуют потому что Киев строят-строят, но еще все население Украины он вместить не может.
Реальность такова, что подрабатывающему студенту с небольшой помощью родителей отдельная квартира вполне доступна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:39

07.05.20 11:51
Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"

Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции
Источник: https://censor.net.ua/n3193970

:D
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:05

  Serg-ik написав:07.05.20 11:51
Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"

Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции
Источник: https://censor.net.ua/n3193970

:D

Нашли к кому обращаться.
ЗЕ вон даже со встречей самолета обделался на ровном месте, какая там к черту защита инвесторов.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:24

  airmax78 написав:
В Амстердаме, присмотрелся к кирпичной кладке .
Проверено на 100% объектов КГС.

Так где вы отхватили прелесть?
В Амстердаме?
Или в его копии тут,где же это волшебное место?
Или в Одессе брали?
Так где же якобы последний раз взяли для себя?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:27

  Vlad442 написав:
  sequence написав:угу. Реальность.
хлопчик с села.
изолированная квартира.
Just one issue - а бабки на "изоКвартиру" у хлопчика с сэла звидкы?
Общаги, смотрю, чо та не пустуют - но в них, по вашему мнению живут неудачники
Разные у нас реальности

Общаги не пустуют потому что Киев строят-строят, но еще все население Украины он вместить не может.
Реальность такова, что подрабатывающему студенту с небольшой помощью родителей отдельная квартира вполне доступна.

підробка в Глово?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

локомотив дорожая сносит все на своем пути!
--------------------------------------
ЖК Славутич, Заречная 4 корп.2, 22/25ет. Ремонт 2020г.,S-83m. Цена: 190.000$ без%. Полная комплектация техники.
PS4
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:49

  PS4 написав:локомотив дорожая сносит все на своем пути!
--------------------------------------
ЖК Славутич, Заречная 4 корп.2, 22/25ет. Ремонт 2020г.,S-83m. Цена: 190.000$ без%. Полная комплектация техники.

Ты тоже заметил? Я в шоке. Не успеешь увернуться - снесет или по рельсам размажет.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:52

  Serg-ik написав:07.05.20 11:51
Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"

Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции
Источник: https://censor.net.ua/n3193970

:D


А (стыренные) деньги на достройку из бюджета Киева, что ли?!!
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:53

  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:07.05.20 11:51
Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"

Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции
Источник: https://censor.net.ua/n3193970

:D

Нашли к кому обращаться.
ЗЕ вон даже со встречей самолета обделался на ровном месте, какая там к черту защита инвесторов.


А я ось зрозуміти не можу, до чого тут президент, блін, інвестували у всяку хрєнь, а тепер кричать щоб їм допомогли. А ті у кого бізнес прогорів - їм також Зеленський має допомагати? Скоро лампочки в підїздах будуть Зе просити міняти...
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