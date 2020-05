Додано: Чет 07 тра, 2020 14:27

Vlad442 написав: sequence написав: угу. Реальность.

хлопчик с села.

изолированная квартира.

Just one issue - а бабки на "изоКвартиру" у хлопчика с сэла звидкы?

Общаги, смотрю, чо та не пустуют - но в них, по вашему мнению живут неудачники

Общаги не пустуют потому что Киев строят-строят, но еще все население Украины он вместить не может.

Реальність такова, що підробляючому студенту з невеликою допомогою батьків окрема квартира цілком доступна.

підробка в Глово? підробка в Глово?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/