RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3812381338143815>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Цікава стаття про стан ринку нерухомості у світі

https://www.expat.com/en/expat-mag/3265 ... arket.html
Stanislav_S
 
Повідомлень: 46
З нами з: 20.08.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:05

  Stanislav_S написав:
  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:07.05.20 11:51
Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"

Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции
Источник: https://censor.net.ua/n3193970

:D

Нашли к кому обращаться.
ЗЕ вон даже со встречей самолета обделался на ровном месте, какая там к черту защита инвесторов.


А я ось зрозуміти не можу, до чого тут президент, блін, інвестували у всяку хрєнь, а тепер кричать щоб їм допомогли. А ті у кого бізнес прогорів - їм також Зеленський має допомагати? Скоро лампочки в підїздах будуть Зе просити міняти...

Тут є один нюанс. Вони інвестували в державну будівельну компанію. Так, це ми знаємо що це франшиза і там держави по факту немає, але люди про це не знали, а держава не робила нічого щоб сказати що ні це не ми, це якісь аферисти. Тому у випадку Укрбуду претензії та вимоги до держави цілком логічні. У випадку Аркади - трохи інша справа.
Востаннє редагувалось Santehnik в Чет 07 тра, 2020 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Santehnik
 
Повідомлень: 318
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:05

  airmax78 написав:
  PS4 написав:локомотив дорожая сносит все на своем пути!
--------------------------------------
ЖК Славутич, Заречная 4 корп.2, 22/25ет. Ремонт 2020г.,S-83m. Цена: 190.000$ без%. Полная комплектация техники.

Ты тоже заметил? Я в шоке. Не успеешь увернуться - снесет или по рельсам размажет.

То коли почнеться занурення батискафу цін? Хто ця невидима рука, яка не дає цінам просісти?

Вже б мали стартанути у Маріанську западину :mrgreen:
1472580369
 
Повідомлень: 26
З нами з: 15.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:19

  Stanislav_S написав:
  antey1969 написав:
  Serg-ik написав:07.05.20 11:51
Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"

Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции
Источник: https://censor.net.ua/n3193970

:D

Нашли к кому обращаться.
ЗЕ вон даже со встречей самолета обделался на ровном месте, какая там к черту защита инвесторов.


А я ось зрозуміти не можу, до чого тут президент, блін, інвестували у всяку хрєнь, а тепер кричать щоб їм допомогли. А ті у кого бізнес прогорів - їм також Зеленський має допомагати? Скоро лампочки в підїздах будуть Зе просити міняти...

він їх катував і силою заставляв вкладатися в УкрБуд
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19036
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 1284 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:19

сегодня у меня такая работа :mrgreen:

http://i.piccy.info/i9/289ab0fb50b25b39 ... 151604.jpg

наслаждаюсь новым телеком :roll:
PS4
 
Повідомлень: 376
З нами з: 26.12.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Тут є один нюанс. Вони інвестували в державну будівельну компанію. Так, це ми знаємо що це франшиза і там держави по факту немає, але люди про це не знали, а держава не робила нічого щоб сказати що ні це не ми, це якісь аферисти. Тому у випадку Укрбуду претензії та вимоги до держави цілком логічні. У випадку Аркади - трохи інша справа.

Что написано в их договоре? Они подписывали договор с государственной компанией?
Или теперь, если любая компания в рекламе использует слово "государственная", это автоматически значит госгарантии?

Я не следил за темой Укрбуда. Из-за чего он упал? Растрата? Кража? Конфликт совладельцев?
Vlad442
 
Повідомлень: 6496
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:22

  PS4 написав:сегодня у меня такая работа :mrgreen:

http://i.piccy.info/i9/289ab0fb50b25b39 ... 151604.jpg

наслаждаюсь новым телеком :roll:

Офигеть... А можно на фоне телека часы - я никогда в жизни настоящий Ulysse Nardin не видел.
airmax78
 
Повідомлень: 34341
З нами з: 25.10.12
Подякував: 861 раз.
Подякували: 4006 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:25

  PS4 написав:сегодня у меня такая работа :mrgreen:

http://i.piccy.info/i9/289ab0fb50b25b39 ... 151604.jpg

наслаждаюсь новым телеком :roll:

Радует, что есть среди нас люди, которые имеют такие деньги, и, главное, могут так легко с ними расставаться.
Vlad442
 
Повідомлень: 6496
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:29

  Vlad442 написав:
  PS4 написав:сегодня у меня такая работа :mrgreen:

http://i.piccy.info/i9/289ab0fb50b25b39 ... 151604.jpg

наслаждаюсь новым телеком :roll:

Радует, что есть среди нас люди, которые имеют такие деньги, и, главное, могут так легко с ними расставаться.


да ладно, в скоро первое число и аренда снова полетит на карту...
PS4
 
Повідомлень: 376
З нами з: 26.12.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:36

  Stanislav_S написав:Цікава стаття про стан ринку нерухомості у світі

https://www.expat.com/en/expat-mag/3265 ... arket.html

Сингапур с его гипер-конскими ценниками упал на.... 1%. Киев летит в 0.
airmax78
 
Повідомлень: 34341
З нами з: 25.10.12
Подякував: 861 раз.
Подякували: 4006 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3812381338143815>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Santehnik і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1838, 1839, 1840
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18398 2993789
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 15:18
hume
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 12938
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 5635
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.