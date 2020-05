Додано: Чет 07 тра, 2020 15:19

Stanislav_S написав: antey1969 написав: Serg-ik написав: 07.05.20 11:51

Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"



Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции

Источник: https://censor.net.ua/n3193970



Нашли к кому обращаться.

ЗЕ вон даже со встречей самолета обделался на ровном месте, какая там к черту защита инвесторов. Нашли к кому обращаться.ЗЕ вон даже со встречей самолета обделался на ровном месте, какая там к черту защита инвесторов.



А я ось зрозуміти не можу, до чого тут президент, блін, інвестували у всяку хрєнь, а тепер кричать щоб їм допомогли. А ті у кого бізнес прогорів - їм також Зеленський має допомагати? Скоро лампочки в підїздах будуть Зе просити міняти... А я ось зрозуміти не можу, до чого тут президент, блін, інвестували у всяку хрєнь, а тепер кричать щоб їм допомогли. А ті у кого бізнес прогорів - їм також Зеленський має допомагати? Скоро лампочки в підїздах будуть Зе просити міняти...

він їх катував і силою заставляв вкладатися в УкрБуд він їх катував і силою заставляв вкладатися в УкрБуд

