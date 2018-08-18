Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:07.05.20 11:51 Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"
Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции Источник: https://censor.net.ua/n3193970
Нашли к кому обращаться. ЗЕ вон даже со встречей самолета обделался на ровном месте, какая там к черту защита инвесторов.
А я ось зрозуміти не можу, до чого тут президент, блін, інвестували у всяку хрєнь, а тепер кричать щоб їм допомогли. А ті у кого бізнес прогорів - їм також Зеленський має допомагати? Скоро лампочки в підїздах будуть Зе просити міняти...
Тут є один нюанс. Вони інвестували в державну будівельну компанію. Так, це ми знаємо що це франшиза і там держави по факту немає, але люди про це не знали, а держава не робила нічого щоб сказати що ні це не ми, це якісь аферисти. Тому у випадку Укрбуду претензії та вимоги до держави цілком логічні. У випадку Аркади - трохи інша справа.
Востаннє редагувалось Santehnik в Чет 07 тра, 2020 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Serg-ik написав:07.05.20 11:51 Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"
Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции Источник: https://censor.net.ua/n3193970
Нашли к кому обращаться. ЗЕ вон даже со встречей самолета обделался на ровном месте, какая там к черту защита инвесторов.
А я ось зрозуміти не можу, до чого тут президент, блін, інвестували у всяку хрєнь, а тепер кричать щоб їм допомогли. А ті у кого бізнес прогорів - їм також Зеленський має допомагати? Скоро лампочки в підїздах будуть Зе просити міняти...
він їх катував і силою заставляв вкладатися в УкрБуд
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Santehnik написав:Тут є один нюанс. Вони інвестували в державну будівельну компанію. Так, це ми знаємо що це франшиза і там держави по факту немає, але люди про це не знали, а держава не робила нічого щоб сказати що ні це не ми, це якісь аферисти. Тому у випадку Укрбуду претензії та вимоги до держави цілком логічні. У випадку Аркади - трохи інша справа.
Что написано в их договоре? Они подписывали договор с государственной компанией? Или теперь, если любая компания в рекламе использует слово "государственная", это автоматически значит госгарантии?
Я не следил за темой Укрбуда. Из-за чего он упал? Растрата? Кража? Конфликт совладельцев?