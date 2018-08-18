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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38133814381538163817>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:41

  Serg-ik написав:07.05.20 11:51
Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"

Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции
Источник: https://censor.net.ua/n3193970

:D


Та що за хрень знову ... Будь-яка інвестиція - це бізнесовий ризик . Хотів зекономити - купуючи на стадії повітря - ризикнув грошима . Програв сильно . Купував би готове - програв трошки в ціні чи прибутку ...
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:42

  Santehnik написав:
  Stanislav_S написав:А я ось зрозуміти не можу, до чого тут президент, блін, інвестували у всяку хрєнь, а тепер кричать щоб їм допомогли. А ті у кого бізнес прогорів - їм також Зеленський має допомагати? Скоро лампочки в підїздах будуть Зе просити міняти...

Тут є один нюанс. Вони інвестували в державну будівельну компанію. Так, це ми знаємо що це франшиза і там держави по факту немає, але люди про це не знали, а держава не робила нічого щоб сказати що ні це не ми, це якісь аферисти. Тому у випадку Укрбуду претензії та вимоги до держави цілком логічні. У випадку Аркади - трохи інша справа.

Лотереи тоже "национальная" и "государственная" на каждом углу.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:56

  Stanislav_S написав:А я ось зрозуміти не можу, до чого тут президент, блін, інвестували у всяку хрєнь, а тепер кричать щоб їм допомогли. А ті у кого бізнес прогорів - їм також Зеленський має допомагати? Скоро лампочки в підїздах будуть Зе просити міняти...

Золотые слова. У нас всегда так, решил срезать и вступил в гвно, срочно вызывать президента. Инвестирование это риск, и это надо понимать прежде чем подписывать мутные договора согласно которому ты бесправное существо.

Жду когда пойдут перекрывать проспекты
Востаннє редагувалось hume в Чет 07 тра, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Что написано в их договоре? Они подписывали договор с государственной компанией?
Или теперь, если любая компания в рекламе использует слово "государственная", это автоматически значит госгарантии?

Я не следил за темой Укрбуда. Из-за чего он упал? Растрата? Кража? Конфликт совладельцев?

Я не сильно вкурсе что у них в договорах. Как-то ходил в их центральный офис на Левобережной, общался по поводу Урбан-парка, там в показанных мне документах девелопером был ТОВ "Укрбуд Девелопмент", который к государству отношения не имеет, да. А объект официально назывался назывался чем-то типа будівництво "жк для військовослужбовців та членів їх сімей". Как и большинство их объектов это какая-то хрень без нормальных документов на землях минобороны, которая вводилась в эксплуатацию по беспределу. Поменялась власть - стало понятным что это всё вводить более будет невозможно и Микитась просто решил спетлять вместе с деньгами. Как видим не получилось, не фартонуло.

  Gastarbaiter написав:Лотереи тоже "национальная" и "государственная" на каждом углу.

Лотореи являются азартными играми и участник с этим соглашается. Тут чуть другое.
Суть в том что в нормальной стране ситуация когда кто-то от имени государственной компании собирает миллионы гривен с народонаселения, и уж тем более наяривает кучу жилых комплексов на землях государства (мионобороны!) без разрешительных документов невозможна впринципе.
Это ж и отличает нас от развитого государства. В рашке, кстати, нечто подобное бывает и там это хотят пофиксить запретом механизма инвестирования как такового и разрешить продавать только готовое жилье. Не удивлюсь если по итогу и у нас так будет, так как это проще чем навести порядок в отрасли.

Укрбуд это чистейший про...б государства, за который оно и несет ответственность. Проблема лишь в том что решать эту проблему будут за счет Киева, а не за счет государства и вот это - несправедлво.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:06

  Santehnik написав:Тут є один нюанс. Вони інвестували в державну будівельну компанію. Так, це ми знаємо що це франшиза і там держави по факту немає, але люди про це не знали, а держава не робила нічого щоб сказати що ні це не ми, це якісь аферисти. Тому у випадку Укрбуду претензії та вимоги до держави цілком логічні. У випадку Аркади - трохи інша справа.

Нет, это не логично. Их просто наибали. Весь сыр бор связан с "Укрбуд девелопмент", частной компанией, так же компаниями подконтрольными "укрбуд девелопмент".
Справка. В госкорпорацию "Укрбуд" (Українська державна будівельна корпорація "Укрбуд") входят 18 госпредприятий и 80 частных компаний. В самой корпорации их называют "ассоциированными членами".


Эти 98 предприятий делятся на две основные группы. Первая — под крылом госкомпании "Державне публічне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд", которая объединяет дочерние госпредприятия. Вторая — другие частные компании, включая нашумевшую ТОВ "Укрбуд девелопмент". Сама "Укрбуд девелопмент" владеет еще 17-ю компаниями, большинство из которых обслуживают объекты девелопера.


Частные компании не обязательно юридически связаны с ней. Их объединяет только членство в корпорации.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Инвестирование это риск, и это надо понимать прежде чем подписывать мутные договоры согласно которому ты бесправное существо.

вот именно, инвестирования, как такового, там нет. Из инвестиции можно с убытком, но выйти, а из такой истории можно выйти только с горьким опытом
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Нет, это не логично. Их просто наибали. Весь сыр бор связан с "Укрбуд девелопмент", частной компанией, так же компаниями подконтрольными "укрбуд девелопмент".

Так а чья вина что это произошло? Государственная компания выступала с заявлениями что это аферисты прикрываются нашим именем? Нет, она наоборот всеми силами рекламировала это и говорила - да, это мы! Государство выступало с заявлениями что на наших землях аферисты по беспределу строят жк? Нет. Силовой блок предпринял меры по блокированию этой аферы? Нет. Так чей тогда это косяк?
Тут вопрос более глубокий и философский в том что зачем нам вообще нужно такое государство которое ничего не может, но вот что бы массы таких вопросов не задавали - государство за этот свой же косяк и решает проблему, вот и всё.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Santehnik написав:Укрбуд это чистейший про...б государства, за который оно и несет ответственность. Проблема лишь в том что решать эту проблему будут за счет Киева, а не за счет государства и вот это - несправедливо

Это не про@б государства, а афёра, проворачиваемая с участием некоторых лиц от государства, при попустительстве некоторых государственных структур. Они с самого начала в теме и, некоторые, в доле.
Кроме того, всё этопроисходило на фоне Войцеховского, потому не стоит государству говорить " мы не подозревали"
И в дополнение к тому, если "инвесторы" платили часть денег не тому, с кем был заключен основной договор , а просто налом или предпринимателю за какие-то услуги, следовало понимать, что это неспроста и есть риск
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:25

  Serg-ik написав:07.05.20 11:51
Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"

Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции
Источник: https://censor.net.ua/n3193970

:D


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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:40

  airmax78 написав:
  Stanislav_S написав:Цікава стаття про стан ринку нерухомості у світі

https://www.expat.com/en/expat-mag/3265 ... arket.html

Сингапур с его гипер-конскими ценниками упал на.... 1%. Киев летит в 0.

в сябрів падіж вже 2й рік:
https://realt.by/statistics/dynamics/
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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