Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:07.05.20 11:51 Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"
Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции Источник: https://censor.net.ua/n3193970
Та що за хрень знову ... Будь-яка інвестиція - це бізнесовий ризик . Хотів зекономити - купуючи на стадії повітря - ризикнув грошима . Програв сильно . Купував би готове - програв трошки в ціні чи прибутку ...
Stanislav_S написав:А я ось зрозуміти не можу, до чого тут президент, блін, інвестували у всяку хрєнь, а тепер кричать щоб їм допомогли. А ті у кого бізнес прогорів - їм також Зеленський має допомагати? Скоро лампочки в підїздах будуть Зе просити міняти...
Тут є один нюанс. Вони інвестували в державну будівельну компанію. Так, це ми знаємо що це франшиза і там держави по факту немає, але люди про це не знали, а держава не робила нічого щоб сказати що ні це не ми, це якісь аферисти. Тому у випадку Укрбуду претензії та вимоги до держави цілком логічні. У випадку Аркади - трохи інша справа.
Лотереи тоже "национальная" и "государственная" на каждом углу.
Stanislav_S написав:А я ось зрозуміти не можу, до чого тут президент, блін, інвестували у всяку хрєнь, а тепер кричать щоб їм допомогли. А ті у кого бізнес прогорів - їм також Зеленський має допомагати? Скоро лампочки в підїздах будуть Зе просити міняти...
Золотые слова. У нас всегда так, решил срезать и вступил в гвно, срочно вызывать президента. Инвестирование это риск, и это надо понимать прежде чем подписывать мутные договора согласно которому ты бесправное существо.
Жду когда пойдут перекрывать проспекты
Востаннє редагувалось hume в Чет 07 тра, 2020 16:09, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Что написано в их договоре? Они подписывали договор с государственной компанией? Или теперь, если любая компания в рекламе использует слово "государственная", это автоматически значит госгарантии?
Я не следил за темой Укрбуда. Из-за чего он упал? Растрата? Кража? Конфликт совладельцев?
Я не сильно вкурсе что у них в договорах. Как-то ходил в их центральный офис на Левобережной, общался по поводу Урбан-парка, там в показанных мне документах девелопером был ТОВ "Укрбуд Девелопмент", который к государству отношения не имеет, да. А объект официально назывался назывался чем-то типа будівництво "жк для військовослужбовців та членів їх сімей". Как и большинство их объектов это какая-то хрень без нормальных документов на землях минобороны, которая вводилась в эксплуатацию по беспределу. Поменялась власть - стало понятным что это всё вводить более будет невозможно и Микитась просто решил спетлять вместе с деньгами. Как видим не получилось, не фартонуло.
Gastarbaiter написав:Лотереи тоже "национальная" и "государственная" на каждом углу.
Лотореи являются азартными играми и участник с этим соглашается. Тут чуть другое. Суть в том что в нормальной стране ситуация когда кто-то от имени государственной компании собирает миллионы гривен с народонаселения, и уж тем более наяривает кучу жилых комплексов на землях государства (мионобороны!) без разрешительных документов невозможна впринципе. Это ж и отличает нас от развитого государства. В рашке, кстати, нечто подобное бывает и там это хотят пофиксить запретом механизма инвестирования как такового и разрешить продавать только готовое жилье. Не удивлюсь если по итогу и у нас так будет, так как это проще чем навести порядок в отрасли.
Укрбуд это чистейший про...б государства, за который оно и несет ответственность. Проблема лишь в том что решать эту проблему будут за счет Киева, а не за счет государства и вот это - несправедлво.
Santehnik написав:Тут є один нюанс. Вони інвестували в державну будівельну компанію. Так, це ми знаємо що це франшиза і там держави по факту немає, але люди про це не знали, а держава не робила нічого щоб сказати що ні це не ми, це якісь аферисти. Тому у випадку Укрбуду претензії та вимоги до держави цілком логічні. У випадку Аркади - трохи інша справа.
Нет, это не логично. Их просто наибали. Весь сыр бор связан с "Укрбуд девелопмент", частной компанией, так же компаниями подконтрольными "укрбуд девелопмент".
Справка. В госкорпорацию "Укрбуд" (Українська державна будівельна корпорація "Укрбуд") входят 18 госпредприятий и 80 частных компаний. В самой корпорации их называют "ассоциированными членами".
Эти 98 предприятий делятся на две основные группы. Первая — под крылом госкомпании "Державне публічне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд", которая объединяет дочерние госпредприятия. Вторая — другие частные компании, включая нашумевшую ТОВ "Укрбуд девелопмент". Сама "Укрбуд девелопмент" владеет еще 17-ю компаниями, большинство из которых обслуживают объекты девелопера.
Частные компании не обязательно юридически связаны с ней. Их объединяет только членство в корпорации.
hume написав:Нет, это не логично. Их просто наибали. Весь сыр бор связан с "Укрбуд девелопмент", частной компанией, так же компаниями подконтрольными "укрбуд девелопмент".
Так а чья вина что это произошло? Государственная компания выступала с заявлениями что это аферисты прикрываются нашим именем? Нет, она наоборот всеми силами рекламировала это и говорила - да, это мы! Государство выступало с заявлениями что на наших землях аферисты по беспределу строят жк? Нет. Силовой блок предпринял меры по блокированию этой аферы? Нет. Так чей тогда это косяк? Тут вопрос более глубокий и философский в том что зачем нам вообще нужно такое государство которое ничего не может, но вот что бы массы таких вопросов не задавали - государство за этот свой же косяк и решает проблему, вот и всё.
Santehnik написав:Укрбуд это чистейший про...б государства, за который оно и несет ответственность. Проблема лишь в том что решать эту проблему будут за счет Киева, а не за счет государства и вот это - несправедливо
Это не про@б государства, а афёра, проворачиваемая с участием некоторых лиц от государства, при попустительстве некоторых государственных структур. Они с самого начала в теме и, некоторые, в доле. Кроме того, всё этопроисходило на фоне Войцеховского, потому не стоит государству говорить " мы не подозревали" И в дополнение к тому, если "инвесторы" платили часть денег не тому, с кем был заключен основной договор , а просто налом или предпринимателю за какие-то услуги, следовало понимать, что это неспроста и есть риск
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik написав:07.05.20 11:51 Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"
Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеции Источник: https://censor.net.ua/n3193970
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