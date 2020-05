Додано: Чет 07 тра, 2020 16:40

airmax78 написав: Stanislav_S написав: Цікава стаття про стан ринку нерухомості у світі



https://www.expat.com/en/expat-mag/3265 ... arket.html

Сингапур с его гипер-конскими ценниками упал на.... 1%. Киев летит в 0. Сингапур с его гипер-конскими ценниками упал на.... 1%. Киев летит в 0.

в сябрів падіж вже 2й рік:

https://realt.by/statistics/dynamics/

