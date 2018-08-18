Додано: Чет 07 тра, 2020 16:03

Vlad442 написав: Что написано в их договоре? Они подписывали договор с государственной компанией?

Или теперь, если любая компания в рекламе использует слово "государственная", это автоматически значит госгарантии?



Я не следил за темой Укрбуда. Из-за чего он упал? Растрата? Кража? Конфликт совладельцев? Что написано в их договоре? Они подписывали договор с государственной компанией?Или теперь, если любая компания в рекламе использует слово "государственная", это автоматически значит госгарантии?Я не следил за темой Укрбуда. Из-за чего он упал? Растрата? Кража? Конфликт совладельцев?

Gastarbaiter написав: Лотереи тоже "национальная" и "государственная" на каждом углу. Лотереи тоже "национальная" и "государственная" на каждом углу.

Я не сильно вкурсе что у них в договорах. Как-то ходил в их центральный офис на Левобережной, общался по поводу Урбан-парка, там в показанных мне документах девелопером был ТОВ "Укрбуд Девелопмент", который к государству отношения не имеет, да. А объект официально назывался назывался чем-то типа будівництво "жк для військовослужбовців та членів їх сімей". Как и большинство их объектов это какая-то хрень без нормальных документов на землях минобороны, которая вводилась в эксплуатацию по беспределу. Поменялась власть - стало понятным что это всё вводить более будет невозможно и Микитась просто решил спетлять вместе с деньгами. Как видим не получилось, не фартонуло.Лотореи являются азартными играми и участник с этим соглашается. Тут чуть другое.Суть в том что в нормальной стране ситуация когда кто-то от имени государственной компании собирает миллионы гривен с народонаселения, и уж тем более наяривает кучу жилых комплексов на землях государства (мионобороны!) без разрешительных документов невозможна впринципе.Это ж и отличает нас от развитого государства. В рашке, кстати, нечто подобное бывает и там это хотят пофиксить запретом механизма инвестирования как такового и разрешить продавать только готовое жилье. Не удивлюсь если по итогу и у нас так будет, так как это проще чем навести порядок в отрасли.Укрбуд это чистейший про...б государства, за который оно и несет ответственность. Проблема лишь в том что решать эту проблему будут за счет Киева, а не за счет государства и вот это - несправедлво.