Додано: Чет 07 тра, 2020 16:55

Santehnik написав: flyman написав: в сябрів падіж вже 2й рік:

https://realt.by/statistics/dynamics/ в сябрів падіж вже 2й рік:

Тут цікавіше те що в них ціна чомусь на 200$ вище ніж в нас. За рахунок чого?

може тому що з.п. та рівень життя вищий?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/