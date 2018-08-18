Додано: Чет 07 тра, 2020 16:55

А история с Укрбудом напоминает Приват.

Мутил крутил собственник,что хотел то и делал,а потом навпростець.

Примат спасли,залили бабла.

А вот Укрбуд надо банкротить,пусть инвесторы сами по объектам смотря,т что надо делать и как дабы достроить или дешевле просто понять и простить,продать по остаточной стоимости стройку,а деньги разделить согласно внесённым средствам,возможно будут возвращать и 20 копеек с вложенной гривны.

Я вспомнил как читал историю одного кооператива на Осенней 38а ,там тоже один кент взял с людей бабла,мол я вам и себе построю квартиры,а потом перестал строить.

Его выловил один юрист\инвестор и за зябры взял,мол почему не строишь,что за дела?

Кент грит,думал за 2.50 дом построить,не получилось,оказывается это дорого и сложно,а деньги я прокутил,это проще оказалось чем дом построить.

Юрист грит ладно,давай все бумаги сюда,я буду этим заниматься.

Он вник во все дела,изменил проект,добавил квартир,всех обзвонил,сказал: мол ели хотите хаты,то надо доплатить столько то,по-другому не будет,иначе вообще ничего не получите.

Вообщем порешали,дом медленно,но достроили,недавно там ходил,они ещё один дом замутили,видимо понравилось.

Всё тоже надо делать и с площадками Укрбуда,государству точно нельзя за наш счёт достраивать,это капец как не правильно((((

Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.