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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3814381538163817>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:в сябрів падіж вже 2й рік:
https://realt.by/statistics/dynamics/

Тут цікавіше те що в них ціна чомусь на 200$ вище ніж в нас. За рахунок чого?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:47

  Santehnik написав:
  hume написав:Нет, это не логично. Их просто наибали. Весь сыр бор связан с "Укрбуд девелопмент", частной компанией, так же компаниями подконтрольными "укрбуд девелопмент".

Так а чья вина что это произошло? Государственная компания выступала с заявлениями что это аферисты прикрываются нашим именем? Нет, она наоборот всеми силами рекламировала это и говорила - да, это мы! Государство выступало с заявлениями что на наших землях аферисты по беспределу строят жк? Нет. Силовой блок предпринял меры по блокированию этой аферы? Нет. Так чей тогда это косяк?
Тут вопрос более глубокий и философский в том что зачем нам вообще нужно такое государство которое ничего не может, но вот что бы массы таких вопросов не задавали - государство за этот свой же косяк и решает проблему, вот и всё.

Причем тут государство? Договор с кем был подписан? Тот пусть и выполняет условия инвестирования.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:48

  Serg-ik написав:И в дополнение к тому, если "инвесторы" платили часть денег не тому, с кем был заключен основной договор , а просто налом или предпринимателю за какие-то услуги, следовало понимать, что это неспроста и есть риск


А что - у нас есть нормальные и прозрачные договоры при покупке недвижимости? По аналогии с банковскими депозитами, где у всех банков (уж теперь то) стандартные договоры с прямо прописанным участием в ФГВФО. Войцеховский никого ничему не научил, Леня Космос тоже преспокойненько передает приветы по ютубу - при желании власть могла бы навести порядок и в строительной отрасли. Но как здесь на ветке есть любители посдавать свои стоячки за налик, так и наверху есть любители получить такие стоячки от строителей.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:49

  Vlad442 написав:
  PS4 написав:сегодня у меня такая работа :mrgreen:

http://i.piccy.info/i9/289ab0fb50b25b39 ... 151604.jpg

наслаждаюсь новым телеком :roll:

Радует, что есть среди нас люди, которые имеют такие деньги, и, главное, могут так легко с ними расставаться.

прикалуетесь? рассрочка на 36 месяцев! ))
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:50

  Serg-ik написав:
  Santehnik написав:Укрбуд это чистейший про...б государства, за который оно и несет ответственность. Проблема лишь в том что решать эту проблему будут за счет Киева, а не за счет государства и вот это - несправедливо

Это не про@б государства, а афёра, проворачиваемая с участием некоторых лиц от государства, при попустительстве некоторых государственных структур. Они с самого начала в теме и, некоторые, в доле.
Кроме того, всё этопроисходило на фоне Войцеховского, потому не стоит государству говорить " мы не подозревали"
И в дополнение к тому, если "инвесторы" платили часть денег не тому, с кем был заключен основной договор , а просто налом или предпринимателю за какие-то услуги, следовало понимать, что это неспроста и есть риск


Тут просто отжала Зе комманда!

Я писал ранее что нельзя инвестировать, потому что Вы инвестируете корупкцию. Это было до всех событий. Но с меня смеялись тут.

И могли отжать, даже, при ликвидации кличкастой империи. Вариантов куча .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:55

  Santehnik написав:
  flyman написав:в сябрів падіж вже 2й рік:
https://realt.by/statistics/dynamics/

Тут цікавіше те що в них ціна чомусь на 200$ вище ніж в нас. За рахунок чого?

може тому що з.п. та рівень життя вищий?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А история с Укрбудом напоминает Приват.
Мутил крутил собственник,что хотел то и делал,а потом навпростець.
Примат спасли,залили бабла.
А вот Укрбуд надо банкротить,пусть инвесторы сами по объектам смотря,т что надо делать и как дабы достроить или дешевле просто понять и простить,продать по остаточной стоимости стройку,а деньги разделить согласно внесённым средствам,возможно будут возвращать и 20 копеек с вложенной гривны.
Я вспомнил как читал историю одного кооператива на Осенней 38а ,там тоже один кент взял с людей бабла,мол я вам и себе построю квартиры,а потом перестал строить.
Его выловил один юрист\инвестор и за зябры взял,мол почему не строишь,что за дела?
Кент грит,думал за 2.50 дом построить,не получилось,оказывается это дорого и сложно,а деньги я прокутил,это проще оказалось чем дом построить.
Юрист грит ладно,давай все бумаги сюда,я буду этим заниматься.
Он вник во все дела,изменил проект,добавил квартир,всех обзвонил,сказал: мол ели хотите хаты,то надо доплатить столько то,по-другому не будет,иначе вообще ничего не получите.
Вообщем порешали,дом медленно,но достроили,недавно там ходил,они ещё один дом замутили,видимо понравилось.
Всё тоже надо делать и с площадками Укрбуда,государству точно нельзя за наш счёт достраивать,это капец как не правильно((((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:57

  flyman написав:..
може тому що з.п. та рівень життя вищий?

скорее потому, что там всегда все достраивают. Или мне чего-то местные не договорили )
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Та от не можу зрозуміти наших "інвесторів" . Економія просто , чи намагання заробити побільше ? Ну не купуйте повітря - і не буде проблем . Всі контори будівельні з проблемами вже б давно вимерли дотепер . Ні - приходить черговий микитась чи войцеховський і поїхали далі ... А потім влаштовують протести , марші і т.п. хрень ...
А всі останні платники податків скидаються оцим ...
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:03

  Puente написав:.. Ні - приходить черговий микитась чи войцеховський і поїхали далі ... ...

За редкими исключениями все мутные и тогда уже точно лучше купить готовое.
Но есть одна загвоздочка.
С банковским кредитом под 20% жилье в Минске, сравнимо с Киевом, покажется совсем не дорогим
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