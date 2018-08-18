Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Нет, это не логично. Их просто наибали. Весь сыр бор связан с "Укрбуд девелопмент", частной компанией, так же компаниями подконтрольными "укрбуд девелопмент".
Так а чья вина что это произошло? Государственная компания выступала с заявлениями что это аферисты прикрываются нашим именем? Нет, она наоборот всеми силами рекламировала это и говорила - да, это мы! Государство выступало с заявлениями что на наших землях аферисты по беспределу строят жк? Нет. Силовой блок предпринял меры по блокированию этой аферы? Нет. Так чей тогда это косяк? Тут вопрос более глубокий и философский в том что зачем нам вообще нужно такое государство которое ничего не может, но вот что бы массы таких вопросов не задавали - государство за этот свой же косяк и решает проблему, вот и всё.
Причем тут государство? Договор с кем был подписан? Тот пусть и выполняет условия инвестирования.
Serg-ik написав:И в дополнение к тому, если "инвесторы" платили часть денег не тому, с кем был заключен основной договор , а просто налом или предпринимателю за какие-то услуги, следовало понимать, что это неспроста и есть риск
А что - у нас есть нормальные и прозрачные договоры при покупке недвижимости? По аналогии с банковскими депозитами, где у всех банков (уж теперь то) стандартные договоры с прямо прописанным участием в ФГВФО. Войцеховский никого ничему не научил, Леня Космос тоже преспокойненько передает приветы по ютубу - при желании власть могла бы навести порядок и в строительной отрасли. Но как здесь на ветке есть любители посдавать свои стоячки за налик, так и наверху есть любители получить такие стоячки от строителей.
Santehnik написав:Укрбуд это чистейший про...б государства, за который оно и несет ответственность. Проблема лишь в том что решать эту проблему будут за счет Киева, а не за счет государства и вот это - несправедливо
Это не про@б государства, а афёра, проворачиваемая с участием некоторых лиц от государства, при попустительстве некоторых государственных структур. Они с самого начала в теме и, некоторые, в доле. Кроме того, всё этопроисходило на фоне Войцеховского, потому не стоит государству говорить " мы не подозревали" И в дополнение к тому, если "инвесторы" платили часть денег не тому, с кем был заключен основной договор , а просто налом или предпринимателю за какие-то услуги, следовало понимать, что это неспроста и есть риск
Тут просто отжала Зе комманда!
Я писал ранее что нельзя инвестировать, потому что Вы инвестируете корупкцию. Это было до всех событий. Но с меня смеялись тут.
И могли отжать, даже, при ликвидации кличкастой империи. Вариантов куча .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
А история с Укрбудом напоминает Приват. Мутил крутил собственник,что хотел то и делал,а потом навпростець. Примат спасли,залили бабла. А вот Укрбуд надо банкротить,пусть инвесторы сами по объектам смотря,т что надо делать и как дабы достроить или дешевле просто понять и простить,продать по остаточной стоимости стройку,а деньги разделить согласно внесённым средствам,возможно будут возвращать и 20 копеек с вложенной гривны. Я вспомнил как читал историю одного кооператива на Осенней 38а ,там тоже один кент взял с людей бабла,мол я вам и себе построю квартиры,а потом перестал строить. Его выловил один юрист\инвестор и за зябры взял,мол почему не строишь,что за дела? Кент грит,думал за 2.50 дом построить,не получилось,оказывается это дорого и сложно,а деньги я прокутил,это проще оказалось чем дом построить. Юрист грит ладно,давай все бумаги сюда,я буду этим заниматься. Он вник во все дела,изменил проект,добавил квартир,всех обзвонил,сказал: мол ели хотите хаты,то надо доплатить столько то,по-другому не будет,иначе вообще ничего не получите. Вообщем порешали,дом медленно,но достроили,недавно там ходил,они ещё один дом замутили,видимо понравилось. Всё тоже надо делать и с площадками Укрбуда,государству точно нельзя за наш счёт достраивать,это капец как не правильно((((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Та от не можу зрозуміти наших "інвесторів" . Економія просто , чи намагання заробити побільше ? Ну не купуйте повітря - і не буде проблем . Всі контори будівельні з проблемами вже б давно вимерли дотепер . Ні - приходить черговий микитась чи войцеховський і поїхали далі ... А потім влаштовують протести , марші і т.п. хрень ... А всі останні платники податків скидаються оцим ...