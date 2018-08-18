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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:09
Пилять! Кто мешает "инвестору" заплатить пять копеек (по сравнению с цифрой возможного влета) профильному юристу, чтобы он объяснил всю глубину глубин. Чтобы понимал, во что он влазит, что гарантий нет совсем никаких, что достроят, и ты получишь доки, только по доброй воли "дяди" Если нет мозгов сделать элементарные шаги, то кто им доктор! Значит они лохи, почему налогоплательщик должен платить за чью-то некомпетентность. Или часть из них знают куда влазят, но думают, что самые хитрожопые, и за них впишутся политики популисты, а за их влет заплатим все мы?
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reus
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