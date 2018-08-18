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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3814381538163817

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пилять! Кто мешает "инвестору" заплатить пять копеек (по сравнению с цифрой возможного влета) профильному юристу, чтобы он объяснил всю глубину глубин. Чтобы понимал, во что он влазит, что гарантий нет совсем никаких, что достроят, и ты получишь доки, только по доброй воли "дяди" Если нет мозгов сделать элементарные шаги, то кто им доктор! Значит они лохи, почему налогоплательщик должен платить за чью-то некомпетентность. Или часть из них знают куда влазят, но думают, что самые хитрожопые, и за них впишутся политики популисты, а за их влет заплатим все мы?
reus
 
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  #<1 ... 3814381538163817
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