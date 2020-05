Додано: Чет 07 тра, 2020 17:31

reus написав: Пилять! Кто мешает "инвестору" заплатить пять копеек (по сравнению с цифрой возможного влета) профильному юристу, чтобы он объяснил всю глубину глубин. Чтобы понимал, во что он влазит, что гарантий нет совсем никаких, что достроят, и ты получишь доки, только по доброй воли "дяди" Если нет мозгов сделать элементарные шаги, то кто им доктор! Значит они лохи, почему налогоплательщик должен платить за чью-то некомпетентность. Или часть из них знают куда влазят, но думают, что самые хитрожопые, и за них впишутся политики популисты, а за их влет заплатим все мы? Пилять! Кто мешает "инвестору" заплатить пять копеек (по сравнению с цифрой возможного влета) профильному юристу, чтобы он объяснил всю глубину глубин. Чтобы понимал, во что он влазит, что гарантий нет совсем никаких, что достроят, и ты получишь доки, только по доброй воли "дяди" Если нет мозгов сделать элементарные шаги, то кто им доктор! Значит они лохи, почему налогоплательщик должен платить за чью-то некомпетентность. Или часть из них знают куда влазят, но думают, что самые хитрожопые, и за них впишутся политики популисты, а за их влет заплатим все мы?

і що це дасть?

Аркада і УкрБуд і УКО порівняєм.

І результат?

Де 100% гарантія що з 100% доками все збудують, здадуть і підключать і отримаєш свідоцтво власності? і що це дасть?Аркада і УкрБуд і УКО порівняєм.І результат?Де 100% гарантія що з 100% доками все збудують, здадуть і підключать і отримаєш свідоцтво власності?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/