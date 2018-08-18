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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3815381638173818>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Пилять! Кто мешает "инвестору" заплатить пять копеек (по сравнению с цифрой возможного влета) профильному юристу, чтобы он объяснил всю глубину глубин. Чтобы понимал, во что он влазит, что гарантий нет совсем никаких, что достроят, и ты получишь доки, только по доброй воли "дяди" Если нет мозгов сделать элементарные шаги, то кто им доктор! Значит они лохи, почему налогоплательщик должен платить за чью-то некомпетентность. Или часть из них знают куда влазят, но думают, что самые хитрожопые, и за них впишутся политики популисты, а за их влет заплатим все мы?
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:21

  reus написав:Пилять! Кто мешает "инвестору" заплатить пять копеек (по сравнению с цифрой возможного влета) профильному юристу, чтобы он объяснил всю глубину глубин. Чтобы понимал, во что он влазит, что гарантий нет совсем никаких, что достроят, и ты получишь доки, только по доброй воли "дяди" Если нет мозгов сделать элементарные шаги, то кто им доктор! Значит они лохи, почему налогоплательщик должен платить за чью-то некомпетентность. Или часть из них знают куда влазят, но думают, что самые хитрожопые, и за них впишутся политики популисты, а за их влет заплатим все мы?

Если ваших советов послушаются, то строительная отрасль у нас завалится и Серж со своей каклетой будет трясущимися руками набирать в Гугле: "купить бабушатник на ДВРЗ недорого"
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:31

  reus написав:Пилять! Кто мешает "инвестору" заплатить пять копеек (по сравнению с цифрой возможного влета) профильному юристу, чтобы он объяснил всю глубину глубин. Чтобы понимал, во что он влазит, что гарантий нет совсем никаких, что достроят, и ты получишь доки, только по доброй воли "дяди" Если нет мозгов сделать элементарные шаги, то кто им доктор! Значит они лохи, почему налогоплательщик должен платить за чью-то некомпетентность. Или часть из них знают куда влазят, но думают, что самые хитрожопые, и за них впишутся политики популисты, а за их влет заплатим все мы?

і що це дасть?
Аркада і УкрБуд і УКО порівняєм.
І результат?
Де 100% гарантія що з 100% доками все збудують, здадуть і підключать і отримаєш свідоцтво власності?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:37

  sequence написав:
  reus написав:Пилять! Кто мешает "инвестору" заплатить пять копеек (по сравнению с цифрой возможного влета) профильному юристу, чтобы он объяснил всю глубину глубин. Чтобы понимал, во что он влазит, что гарантий нет совсем никаких, что достроят, и ты получишь доки, только по доброй воли "дяди" Если нет мозгов сделать элементарные шаги, то кто им доктор! Значит они лохи, почему налогоплательщик должен платить за чью-то некомпетентность. Или часть из них знают куда влазят, но думают, что самые хитрожопые, и за них впишутся политики популисты, а за их влет заплатим все мы?

Если ваших советов послушаются, то строительная отрасль у нас завалится и Серж со своей каклетой будет трясущимися руками набирать в Гугле: "купить бабушатник на ДВРЗ недорого"

Не завалится, а очистится. Если есть Алени, которых можно стричь, то кто будет от этого отказываться. Если лохов не окажется, то строительная отрасль будет подстраиваться под компетентный спрос. На сегодня условный Серж должен сделать для себя выбор или синица в руках в виде бабушатника на ДВРЗ, либо виртуальная квартира в новострое в виде котлована, которая может и не стать реальной квартирой. Но он должен понимать, что это его выбор и риски, тоже его, а не налогоплательщика. Оплачивать потери "инвесторов", все равно, что платить за влет игрока в казино.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:39

  reus написав:Не завалится, а очистится. Если есть Алени, которых можно стричь, то кто будет от этого отказываться. Если лохов не окажется, то строительная отрасль будет подстраиваться под компетентный спрос. На сегодня условный Серж должен сделать для себя выбор или синица в руках в виде бабушатника на ДВРЗ, либо виртуальная квартира в новострое в виде котлована, которая может и не стать реальной квартирой. Но он должен понимать, что это его выбор и риски, тоже его, а не налогоплательщика. Оплачивать потери "инвесторов", все равно, что платить за влет игрока в казино.


Тут уже не раз писали - прозрачное строительство в киеве - это рост цен и мизер построенного. Посмотри сам где то была статистика, до 70 процентов строящегося имеет проблемы с документами. Если туда не будут нести деньги на этапе "потом порешаем", то и строить никто ничего не будет.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:42

  Puente написав:Та от не можу зрозуміти наших "інвесторів" . Економія просто , чи намагання заробити побільше ? Ну не купуйте повітря - і не буде проблем . Всі контори будівельні з проблемами вже б давно вимерли дотепер . Ні - приходить черговий микитась чи войцеховський і поїхали далі ... А потім влаштовують протести , марші і т.п. хрень ...
А всі останні платники податків скидаються оцим ...

РОкета сверкала огнями, манила... "Кто не сделал Х2 на котловане - тот лох", говорили они...
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:43

  flyman написав:
  reus написав:Пилять! Кто мешает "инвестору" заплатить пять копеек (по сравнению с цифрой возможного влета) профильному юристу, чтобы он объяснил всю глубину глубин. Чтобы понимал, во что он влазит, что гарантий нет совсем никаких, что достроят, и ты получишь доки, только по доброй воли "дяди" Если нет мозгов сделать элементарные шаги, то кто им доктор! Значит они лохи, почему налогоплательщик должен платить за чью-то некомпетентность. Или часть из них знают куда влазят, но думают, что самые хитрожопые, и за них впишутся политики популисты, а за их влет заплатим все мы?

і що це дасть?
Аркада і УкрБуд і УКО порівняєм.
І результат?
Де 100% гарантія що з 100% доками все збудують, здадуть і підключать і отримаєш свідоцтво власності?

Так немає гарантії, "інвестор" повинен це розуміти, а не кричати, що держава, тобто за наші кошти йому повинні добудувати. В такій країні ми, на жаль, живемо. Виберемо інших слуг, можливо буде по-іншому.
Востаннє редагувалось reus в Чет 07 тра, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:49

  vano80 написав:
  reus написав:Не завалится, а очистится. Если есть Алени, которых можно стричь, то кто будет от этого отказываться. Если лохов не окажется, то строительная отрасль будет подстраиваться под компетентный спрос. На сегодня условный Серж должен сделать для себя выбор или синица в руках в виде бабушатника на ДВРЗ, либо виртуальная квартира в новострое в виде котлована, которая может и не стать реальной квартирой. Но он должен понимать, что это его выбор и риски, тоже его, а не налогоплательщика. Оплачивать потери "инвесторов", все равно, что платить за влет игрока в казино.


Тут уже не раз писали - прозрачное строительство в киеве - это рост цен и мизер построенного. Посмотри сам где то была статистика, до 70 процентов строящегося имеет проблемы с документами. Если туда не будут нести деньги на этапе "потом порешаем", то и строить никто ничего не будет.

Не вопрос, хотите низких цен, рискуйте сами, налогоплательщики здесь причем.
Не хотите казино с дешевыми фишками, а гарантии, платите больше.
А строить будут, просто по другим правилам.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:52

  reus написав:
  sequence написав:
  reus написав:Пилять! Кто мешает "инвестору" заплатить пять копеек (по сравнению с цифрой возможного влета) профильному юристу, чтобы он объяснил всю глубину глубин. Чтобы понимал, во что он влазит, что гарантий нет совсем никаких, что достроят, и ты получишь доки, только по доброй воли "дяди" Если нет мозгов сделать элементарные шаги, то кто им доктор! Значит они лохи, почему налогоплательщик должен платить за чью-то некомпетентность. Или часть из них знают куда влазят, но думают, что самые хитрожопые, и за них впишутся политики популисты, а за их влет заплатим все мы?

Если ваших советов послушаются, то строительная отрасль у нас завалится и Серж со своей каклетой будет трясущимися руками набирать в Гугле: "купить бабушатник на ДВРЗ недорого"

Не завалится, а очистится. Если есть Алени, которых можно стричь, то кто будет от этого отказываться. Если лохов не окажется, то строительная отрасль будет подстраиваться под компетентный спрос. На сегодня условный Серж должен сделать для себя выбор или синица в руках в виде бабушатника на ДВРЗ, либо виртуальная квартира в новострое в виде котлована, которая может и не стать реальной квартирой. Но он должен понимать, что это его выбор и риски, тоже его, а не налогоплательщика. Оплачивать потери "инвесторов", все равно, что платить за влет игрока в казино.

в бабушатніку теж ризики, що найдеться родич на зоні, або ще яка фігня...
найнижчий ризик брати готовий новострой на вторинці у перекупа
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:54

  vano80 написав:..
Тут уже не раз писали - прозрачное строительство в киеве - это рост цен и мизер построенного. Посмотри сам где то была статистика, до 70 процентов строящегося имеет проблемы с документами. Если туда не будут нести деньги на этапе "потом порешаем", то и строить никто ничего не будет.

в том то и дело.
я, например, залетел с УБ и не жужжу особо - но у меня есть где жить.
А некоторые нервничают сильно.
Как показал опыт русских, эксперимент с "эскроу-счетами" не обанкротил пока застройщиков, не привел к особому росту цен и обезопасил покупателей котлованов.
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