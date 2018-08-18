Додано: Чет 07 тра, 2020 17:37

sequence написав: reus написав: Пилять! Кто мешает "инвестору" заплатить пять копеек (по сравнению с цифрой возможного влета) профильному юристу, чтобы он объяснил всю глубину глубин. Чтобы понимал, во что он влазит, что гарантий нет совсем никаких, что достроят, и ты получишь доки, только по доброй воли "дяди" Если нет мозгов сделать элементарные шаги, то кто им доктор! Значит они лохи, почему налогоплательщик должен платить за чью-то некомпетентность. Или часть из них знают куда влазят, но думают, что самые хитрожопые, и за них впишутся политики популисты, а за их влет заплатим все мы? Пилять! Кто мешает "инвестору" заплатить пять копеек (по сравнению с цифрой возможного влета) профильному юристу, чтобы он объяснил всю глубину глубин. Чтобы понимал, во что он влазит, что гарантий нет совсем никаких, что достроят, и ты получишь доки, только по доброй воли "дяди" Если нет мозгов сделать элементарные шаги, то кто им доктор! Значит они лохи, почему налогоплательщик должен платить за чью-то некомпетентность. Или часть из них знают куда влазят, но думают, что самые хитрожопые, и за них впишутся политики популисты, а за их влет заплатим все мы?

Если ваших советов послушаются, то строительная отрасль у нас завалится и Серж со своей каклетой будет трясущимися руками набирать в Гугле: "купить бабушатник на ДВРЗ недорого" Если ваших советов послушаются, то строительная отрасль у нас завалится и Серж со своей каклетой будет трясущимися руками набирать в Гугле: "купить бабушатник на ДВРЗ недорого"

Не завалится, а очистится. Если есть Алени, которых можно стричь, то кто будет от этого отказываться. Если лохов не окажется, то строительная отрасль будет подстраиваться под компетентный спрос. На сегодня условный Серж должен сделать для себя выбор или синица в руках в виде бабушатника на ДВРЗ, либо виртуальная квартира в новострое в виде котлована, которая может и не стать реальной квартирой. Но он должен понимать, что это его выбор и риски, тоже его, а не налогоплательщика. Оплачивать потери "инвесторов", все равно, что платить за влет игрока в казино.