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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 07 тра, 2020 17:55
reus написав:
Не вопрос, хотите низких цен, рискуйте сами, налогоплательщики здесь причем.
Не хотите казино с дешевыми фишками, а гарантии, платите больше.
А строить будут, просто по другим правилам.
Ну что за болтовня.
Помнишь, сам генпрокурор рассказывал про взятки в ГАСИ? И что? Кто то сел?
Кто из подписывающих документы, отвечающих за дотрымання законов сел? Кто из контролеров, видевших как вместо ТЦ растет забор в 25 этажей, сел?
Где тот, кто из института гигиены подписал сокращение санитарной зоны золоотвала и этим дал возможность построить мордор рядом?
Вот те судьи, с чьей помощью оформлялось право собственности с кривыми документами, их пересичный мочить должен?
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vano80
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Додано: Чет 07 тра, 2020 18:01
flyman написав:
в бабушатніку теж ризики, що найдеться родич на зоні, або ще яка фігня...
найнижчий ризик брати готовий новострой на вторинці у перекупа
Да, на вторинці теж є свої ризики. 100% гарантії при купівлі нерухомості в Україні не існує. Є вірогідність попадалова. Просто, коли покупець вторинки несе збитки, то він же не кричить, що держава йому щось винна, тому і на первинному ринку "інвестор" повинен сам нести ризики.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 18:26
vano80 написав: reus написав:
Не вопрос, хотите низких цен, рискуйте сами, налогоплательщики здесь причем.
Не хотите казино с дешевыми фишками, а гарантии, платите больше.
А строить будут, просто по другим правилам.
Ну что за болтовня.
Помнишь, сам генпрокурор рассказывал про взятки в ГАСИ? И что? Кто то сел?
Кто из подписывающих документы, отвечающих за дотрымання законов сел? Кто из контролеров, видевших как вместо ТЦ растет забор в 25 этажей, сел?
Где тот, кто из института гигиены подписал сокращение санитарной зоны золоотвала и этим дал возможность построить мордор рядом?
Вот те судьи, с чьей помощью оформлялось право собственности с кривыми документами, их пересичный мочить должен?
Никто, никого мочить не должен. "Пересичный" должен на выборах, выбирать власть, которая минимизирует коррупцию в государстве, а не вестись на популистические лозунги политиков. А на данные реалии, покупатель или "инвестор" должен четко осознавать и понимать в каком он государстве живет, и какие риски его ждут в случае инвестиции или покупки недвижимости. Никто его не заставляет рисковать, поэтому нехер свои потери вешать на налогоплательщиков, все остальное действительно болтовня.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 18:29
vano80 написав:
прозрачное строительство в киеве - это рост цен и мизер построенного.
За пределами Киева строит Атлант в пределах Киева-ДБК4, оба-надёжно и недорого. КАН-дороговасто, но без проблем. Не думаю, что монолит в себестоимости намного дороже обычного монолита, особенно тот, который в центре, по 2000+ у.е.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Чет 07 тра, 2020 18:30
Puente написав:
Та от не можу зрозуміти наших "інвесторів" . Економія просто , чи намагання заробити побільше ? Ну не купуйте повітря - і не буде проблем . Всі контори будівельні з проблемами вже б давно вимерли дотепер
А есть альтернатива? Рынок организовал не Войцеховский и не Микитась. Думаете - они сами по себе? Я читал историю про Войцеховского, как он начинал. Будь у нас нормальные контролирующие органы, ориентированные на защиту интересов граждан, а не на свои личные карманы - еще на первом доме Войцехвоского все бы и закончилось. А может и раньше - и не было бы этих площадок, которые раздавал Леня. Потому рынок намеренно сделали серым - еще с момента выделения земли, когда без кэша ты можешь только зайти поздороваться. А уже чтобы получить этот кэш и выписываются мутные договоры с "инвештырями".
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Додано: Чет 07 тра, 2020 18:32
sequence написав:
строительная отрасль у нас завалится и Серж со своей каклетой будет трясущимися руками
Вот так на ветке и появился мем "руки Сержика". Еще вчера они были потные, а сегодня уже трясущиеся.
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