Вот так на ветке и появился мем "руки Сержика". Еще вчера они были потные, а сегодня уже трясущиеся.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 18:32
Додано: Чет 07 тра, 2020 19:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 07 тра, 2020 19:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
За такою логікою треба і ФГВО закривати і скасовувати оце все регулювання банківського сектору, з його стрес-тестами, вимогами до капіталу, тощо. В якій країні живемо, нащо оце все оплачувати?
Але як бачимо в банківській сфері за останні роки змогли навести лад і люди що вкладать туди кошти доволі захищені (окрім питання курсових ризиків), тому насправді немає нічого неможливого в тому щоб навести лад і в забудовах, але в цьому не всі зацікавлені, тому маємо те що маємо )
Додано: Чет 07 тра, 2020 19:41
В моём ЖК именно так , работы идут ударными темпами и во время карантина , так как кто хочет ищет возможности..., редиски ищут причины ...
Додано: Чет 07 тра, 2020 19:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Согласен.
Только парни с деньгами, которые периодически здесь отписываются, считают иначе: Государство тебе ничего не должно-ни садик, ни канализацию к новострою, ни контроль над законностью строительства. Сам нанимай юриста и анализируй документы. Не нанял, не проверил и потратился- вини сам себя в своём влёте на деньги
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кстати не напомните из каких средств был докапитализирован ПБ на докуя денег?
и это только верхушка айсберга...
а УБ грохнула ЗЕкоманда в лице вавриша и богдана/сотоварищи так что "73% всегда правы"(сарказм)...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 07 тра, 2020 20:50
Та ніхто не проти, щоб навели лад у будівельній сфері, хоча б так, як у банківській. Хоча в кризу, банки валюту з вашого рахунку можуть віддати в кращому випадку папером, по невигідному курсу, звісно краще, чим нічого. Але поки ніяк не навели в будівництві , тому кожен "інвестор" повинен розуміти куди він влазить, і що збитки йому не повинні компенсувати платники податків.
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это капитализм, детка! Чел. сам несет ответственность за свои действия. Переезжайте в Северную Корею, про вас там позаботятся.
Еще раз, у нас нет пока другого государства, выберете другую власть на выборах, может и что-то поменяется, а пока грабли. Государство обязано финансировать тех, кто действительно нуждается и самостоятельно не могут заработать, инвалидов, пенсионеров. Оплачивать влеты "инвесторов" категорически нет.
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
оплачивать влеты "деполюдей" ДА???
кстати Я не за то чтобы оплачивать влеты "инвесторов" но по факту влеты "деполюдей" уже оплатили на овердокуя мио грн...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:15
Типа системный банк, грохнулась бы банковская система и все такое без национализации. Может и так, но мне кажется, что порох просто побоялся, что его вынесут с банковой, иначе не подписывал популистический закон о компенсации "вкладчикам" ООО "Банка Славянский" А УБ, это жадность, беспредел, передел и коррупция, впрочем, как и все.
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