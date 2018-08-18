RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3816381738183819>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 18:32

  sequence написав: строительная отрасль у нас завалится и Серж со своей каклетой будет трясущимися руками


Вот так на ветке и появился мем "руки Сержика". Еще вчера они были потные, а сегодня уже трясущиеся.
striped
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 10.12.08
Подякував: 1203 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Я читал историю про Войцеховского, как он начинал.

Войцех и не заканчивал, с интересом слежу за Сучасным кварталом :)
Santehnik
 
Повідомлень: 323
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Так немає гарантії, "інвестор" повинен це розуміти, а не кричати, що держава, тобто за наші кошти йому повинні добудувати. В такій країні ми, на жаль, живемо. Виберемо інших слуг, можливо буде по-іншому.

За такою логікою треба і ФГВО закривати і скасовувати оце все регулювання банківського сектору, з його стрес-тестами, вимогами до капіталу, тощо. В якій країні живемо, нащо оце все оплачувати? :)
Але як бачимо в банківській сфері за останні роки змогли навести лад і люди що вкладать туди кошти доволі захищені (окрім питання курсових ризиків), тому насправді немає нічого неможливого в тому щоб навести лад і в забудовах, але в цьому не всі зацікавлені, тому маємо те що маємо )
Santehnik
 
Повідомлень: 323
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:41

  sequence написав:
  hume написав:..
Мы застряли в стекле и фасадном керамограните, грустно. Мы даже скопировать не можем

Если крупноформатный керамогранит используется в вентилируемом фасаде, то здание выглядит просто афигенно.
https://www.neolith.com/ru/aplicaciones ... -fachadas/
не очень дешево, но то такэ

В моём ЖК именно так , работы идут ударными темпами и во время карантина , так как кто хочет ищет возможности..., редиски ищут причины ...
https://www.grani-dnepr.com/news
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2412
З нами з: 23.05.14
Подякував: 511 раз.
Подякували: 415 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 19:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  striped написав:Будь у нас нормальные контролирующие органы, ориентированные на защиту интересов граждан, а не на свои личные карманы - еще на первом доме Войцехвоского все бы и закончилось. А может и раньше - и не было бы этих площадок, которые раздавал Леня. Потому рынок намеренно сделали серым - еще с момента выделения земли, когда без кэша ты можешь только зайти поздороваться. А уже чтобы получить этот кэш и выписываются мутные договоры с "инвештырями".

Согласен.
Только парни с деньгами, которые периодически здесь отписываются, считают иначе: Государство тебе ничего не должно-ни садик, ни канализацию к новострою, ни контроль над законностью строительства. Сам нанимай юриста и анализируй документы. Не нанял, не проверил и потратился- вини сам себя в своём влёте на деньги
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10821
З нами з: 10.06.11
Подякував: 185 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:А на данные реалии, покупатель или "инвестор" должен четко осознавать и понимать в каком он государстве живет, и какие риски его ждут в случае инвестиции или покупки недвижимости. Никто его не заставляет рисковать, поэтому нехер свои потери вешать на налогоплательщиков, все остальное действительно болтовня.

кстати не напомните из каких средств был докапитализирован ПБ на докуя денег?
и это только верхушка айсберга...

а УБ грохнула ЗЕкоманда в лице вавриша и богдана/сотоварищи так что "73% всегда правы"(сарказм)...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11441
З нами з: 05.06.13
Подякував: 478 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:50

  Santehnik написав:
  reus написав:Так немає гарантії, "інвестор" повинен це розуміти, а не кричати, що держава, тобто за наші кошти йому повинні добудувати. В такій країні ми, на жаль, живемо. Виберемо інших слуг, можливо буде по-іншому.

За такою логікою треба і ФГВО закривати і скасовувати оце все регулювання банківського сектору, з його стрес-тестами, вимогами до капіталу, тощо. В якій країні живемо, нащо оце все оплачувати? :)
Але як бачимо в банківській сфері за останні роки змогли навести лад і люди що вкладать туди кошти доволі захищені (окрім питання курсових ризиків), тому насправді немає нічого неможливого в тому щоб навести лад і в забудовах, але в цьому не всі зацікавлені, тому маємо те що маємо )

Та ніхто не проти, щоб навели лад у будівельній сфері, хоча б так, як у банківській. Хоча в кризу, банки валюту з вашого рахунку можуть віддати в кращому випадку папером, по невигідному курсу, звісно краще, чим нічого. Але поки ніяк не навели в будівництві , тому кожен "інвестор" повинен розуміти куди він влазить, і що збитки йому не повинні компенсувати платники податків.
reus
 
Повідомлень: 3520
З нами з: 21.03.12
Подякував: 255 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Только парни с деньгами, которые периодически здесь отписываются, считают иначе: Государство тебе ничего не должно-ни садик, ни канализацию к новострою, ни контроль над законностью строительства. Сам нанимай юриста и анализируй документы. Не нанял, не проверил и потратился- вини сам себя в своём влёте на деньги

Это капитализм, детка! Чел. сам несет ответственность за свои действия. Переезжайте в Северную Корею, про вас там позаботятся. :mrgreen:
Еще раз, у нас нет пока другого государства, выберете другую власть на выборах, может и что-то поменяется, а пока грабли. Государство обязано финансировать тех, кто действительно нуждается и самостоятельно не могут заработать, инвалидов, пенсионеров. Оплачивать влеты "инвесторов" категорически нет.
reus
 
Повідомлень: 3520
З нами з: 21.03.12
Подякував: 255 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Оплачивать влеты "инвесторов" категорически нет.

оплачивать влеты "деполюдей" ДА???

кстати Я не за то чтобы оплачивать влеты "инвесторов" но по факту влеты "деполюдей" уже оплатили на овердокуя мио грн...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11441
З нами з: 05.06.13
Подякував: 478 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:15

  Прохожий написав:
  reus написав:А на данные реалии, покупатель или "инвестор" должен четко осознавать и понимать в каком он государстве живет, и какие риски его ждут в случае инвестиции или покупки недвижимости. Никто его не заставляет рисковать, поэтому нехер свои потери вешать на налогоплательщиков, все остальное действительно болтовня.

кстати не напомните из каких средств был докапитализирован ПБ на докуя денег?
и это только верхушка айсберга...

а УБ грохнула ЗЕкоманда в лице вавриша и богдана/сотоварищи так что "73% всегда правы"(сарказм)...

Типа системный банк, грохнулась бы банковская система и все такое без национализации. Может и так, но мне кажется, что порох просто побоялся, что его вынесут с банковой, иначе не подписывал популистический закон о компенсации "вкладчикам" ООО "Банка Славянский" А УБ, это жадность, беспредел, передел и коррупция, впрочем, как и все.
reus
 
Повідомлень: 3520
З нами з: 21.03.12
Подякував: 255 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3816381738183819>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, San1t і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1839, 1840, 1841
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18407 2994521
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 21:31
Прохожий
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 12949
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 5702
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.