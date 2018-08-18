Додано: Чет 07 тра, 2020 21:32

Прохожий написав: reus написав: Оплачивать влеты "инвесторов" категорически нет. Оплачивать влеты "инвесторов" категорически нет.

оплачивать влеты "деполюдей" ДА???



кстати Я не за то чтобы оплачивать влеты "инвесторов" но по факту влеты "деполюдей" уже оплатили на овердокуя мио грн... оплачивать влеты "деполюдей" ДА???кстати Я не за то чтобы оплачивать влеты "инвесторов" но по факту влеты "деполюдей" уже оплатили на овердокуя мио грн...

Надо идти в зраду и писать новые законы,мол страхование недостроя,государство гарантирует,если дом не введут в эксплуатацию в течении 3-х лет,то мол на тебе 200 кило денег.Деполюди протоптали более менее дорогу своими влётами в 1998-м,а 2004-м,в 2009-м,в 2014-м.А бетонные инвесторы ещё не прошли эту школу сполна.Так что надо будет терроризировать кандидатов в депутаты,мол мы проголосуем только тогда,когда внесёте ясность по всяким уко,наведите порядок в строительной отрасли.Плюс у нас просто политическая связка очень большая,микитась был почти корешем чивокуни и его министром,порешал с шоколадным,а порешать с зе не получилось,просто все деньги проел прогулял, пирамида накрылась,хотя я лично,когда мониторил стройки и форумы офигивал от укрбуда,как он кидал инвесторов,то обещал 3 грн кварплату,а делал 8 и не парился,как в проекте было 12 этажей,а строил 17,как покупаешь единику 40 метров,а они говорят потом,мы решили вам коридор продать,с вас ещё за 15 метров доплата,если что,то отдадим с неустойкой в 40% ваши платежи.Как налом гребли баксы в офисе на левом берегу и не парились.Но людям нравился этот беспредел,вот и сказочке пришёл конец,всё просто.