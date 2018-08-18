Ну, там вроде типа Фонд, и банки делают в него внески . Хоть какая-то видимость порядка, а строительная сфера, это полностью серая зона. На рефинансе за откат 30% (как говорят злые языки ) Государство потеряло гораздо больше.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:23
Ну, там вроде типа Фонд, и банки делают в него внески . Хоть какая-то видимость порядка, а строительная сфера, это полностью серая зона. На рефинансе за откат 30% (как говорят злые языки ) Государство потеряло гораздо больше.
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:24
была квартира, стала офисом...но кризис ударил и надо продавать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:32
Надо идти в зраду и писать новые законы,мол страхование недостроя,государство гарантирует,если дом не введут в эксплуатацию в течении 3-х лет,то мол на тебе 200 кило денег.
Деполюди протоптали более менее дорогу своими влётами в 1998-м,а 2004-м,в 2009-м,в 2014-м.
А бетонные инвесторы ещё не прошли эту школу сполна.
Так что надо будет терроризировать кандидатов в депутаты,мол мы проголосуем только тогда,когда внесёте ясность по всяким уко,наведите порядок в строительной отрасли.
Плюс у нас просто политическая связка очень большая,микитась был почти корешем чивокуни и его министром,порешал с шоколадным,а порешать с зе не получилось,просто все деньги проел прогулял, пирамида накрылась,хотя я лично,когда мониторил стройки и форумы офигивал от укрбуда,как он кидал инвесторов,то обещал 3 грн кварплату,а делал 8 и не парился,как в проекте было 12 этажей,а строил 17,как покупаешь единику 40 метров,а они говорят потом,мы решили вам коридор продать,с вас ещё за 15 метров доплата,если что,то отдадим с неустойкой в 40% ваши платежи.
Как налом гребли баксы в офисе на левом берегу и не парились.
Но людям нравился этот беспредел,вот и сказочке пришёл конец,всё просто.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 07 тра, 2020 21:45
естественно.
90% инвесторов сами такие. потому спокойно всё воспринимали.
и недостатки в документах, и отсутствие финмониторинга, и нарушения при оплате.
мне очень нравится, как ребятки на 100% серые теперь выползают на поверхность и кричат про законность.
типа одного местного персонажа, который в начале карантина разглагольствовал тут про штатовские меры по поддержке людей и бизнеса в контексте, мол, Украина ему не такая...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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