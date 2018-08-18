RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3817381838193820>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:23

  Прохожий написав:
  reus написав:Оплачивать влеты "инвесторов" категорически нет.

оплачивать влеты "деполюдей" ДА???

кстати Я не за то чтобы оплачивать влеты "инвесторов" но по факту влеты "деполюдей" уже оплатили на овердокуя мио грн...

Ну, там вроде типа Фонд, и банки делают в него внески :D . Хоть какая-то видимость порядка, а строительная сфера, это полностью серая зона. На рефинансе за откат 30% (как говорят злые языки :D ) Государство потеряло гораздо больше.
reus
 
Повідомлень: 3523
З нами з: 21.03.12
Подякував: 256 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:24

была квартира, стала офисом...но кризис ударил и надо продавать
https://www.olx.ua/obyavlenie/pobedybre ... dfbe3055e0
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-4- ... dfd2f0f593
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10821
З нами з: 10.06.11
Подякував: 185 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:32

  Прохожий написав:
  reus написав:Оплачивать влеты "инвесторов" категорически нет.

оплачивать влеты "деполюдей" ДА???

кстати Я не за то чтобы оплачивать влеты "инвесторов" но по факту влеты "деполюдей" уже оплатили на овердокуя мио грн...

Надо идти в зраду и писать новые законы,мол страхование недостроя,государство гарантирует,если дом не введут в эксплуатацию в течении 3-х лет,то мол на тебе 200 кило денег.
Деполюди протоптали более менее дорогу своими влётами в 1998-м,а 2004-м,в 2009-м,в 2014-м.

А бетонные инвесторы ещё не прошли эту школу сполна.
Так что надо будет терроризировать кандидатов в депутаты,мол мы проголосуем только тогда,когда внесёте ясность по всяким уко,наведите порядок в строительной отрасли.

Плюс у нас просто политическая связка очень большая,микитась был почти корешем чивокуни и его министром,порешал с шоколадным,а порешать с зе не получилось,просто все деньги проел прогулял, пирамида накрылась,хотя я лично,когда мониторил стройки и форумы офигивал от укрбуда,как он кидал инвесторов,то обещал 3 грн кварплату,а делал 8 и не парился,как в проекте было 12 этажей,а строил 17,как покупаешь единику 40 метров,а они говорят потом,мы решили вам коридор продать,с вас ещё за 15 метров доплата,если что,то отдадим с неустойкой в 40% ваши платежи.
Как налом гребли баксы в офисе на левом берегу и не парились.
Но людям нравился этот беспредел,вот и сказочке пришёл конец,всё просто.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11264
З нами з: 30.12.09
Подякував: 334 раз.
Подякували: 2597 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:45

  somilitark написав:...Как налом гребли баксы в офисе на левом берегу и не парились.
Но людям нравился этот беспредел,вот и сказочке пришёл конец,всё просто.

естественно.
90% инвесторов сами такие. потому спокойно всё воспринимали.
и недостатки в документах, и отсутствие финмониторинга, и нарушения при оплате.

мне очень нравится, как ребятки на 100% серые теперь выползают на поверхность и кричат про законность.
типа одного местного персонажа, который в начале карантина разглагольствовал тут про штатовские меры по поддержке людей и бизнеса в контексте, мол, Украина ему не такая...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14678
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 4329 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Надо идти в зраду и писать новые законы,мол страхование недостроя,государство гарантирует,если дом не введут в эксплуатацию в течении 3-х лет,то мол на тебе 200 кило денег.

Все делается намного проще - разрешать продавать только уже введенное в эксплуатацию
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26974
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 6446 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всё карантин отменяют с 12 мая....
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21128
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:25

  Faceless написав:
  somilitark написав:Надо идти в зраду и писать новые законы,мол страхование недостроя,государство гарантирует,если дом не введут в эксплуатацию в течении 3-х лет,то мол на тебе 200 кило денег.

Все делается намного проще - разрешать продавать только уже введенное в эксплуатацию

Понимаете, в банке есть кредитный комитет, юр. отдел, служба безопасности...
Кто ж из них подпишется под решением выдать кредит большинству наших застройщиков?
У наших девелоперов как правило ликвидного залога ваще нет.
А физ. лица - неквалифицированные инвесторы. Их ниибать легко..
UA
 
Повідомлень: 4871
З нами з: 19.07.08
Подякував: 612 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:30

  Faceless написав:
  somilitark написав:Надо идти в зраду и писать новые законы,мол страхование недостроя,государство гарантирует,если дом не введут в эксплуатацию в течении 3-х лет,то мол на тебе 200 кило денег.

Все делается намного проще - разрешать продавать только уже введенное в эксплуатацию

Да, в наших реалиях, только так можно минимизировать риски.
reus
 
Повідомлень: 3523
З нами з: 21.03.12
Подякував: 256 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:47

  UA написав:
  Faceless написав:
  somilitark написав:Надо идти в зраду и писать новые законы,мол страхование недостроя,государство гарантирует,если дом не введут в эксплуатацию в течении 3-х лет,то мол на тебе 200 кило денег.

Все делается намного проще - разрешать продавать только уже введенное в эксплуатацию

Понимаете, в банке есть кредитный комитет, юр. отдел, служба безопасности...
Кто ж из них подпишется под решением выдать кредит большинству наших застройщиков?
У наших девелоперов как правило ликвидного залога ваще нет.
А физ. лица - неквалифицированные инвесторы. Их ниибать легко..


есть сайт - про реструктуризацию по закону 1414 (https://fr.org.ua/ua/publikatsiyi-po-pr ... tsiyi.html). полистайте список реструктуризаций - увидите до фига девелоперов. там кредиты - 30 до 600 млн долларов.

там еще не все есть. есть еще Иса 200 млн долларов Укрсоца, и многие, о которых я не знаю или не имею достаточно деталей

конечно, у всех девелоперов есть залоги - построенная недвижимость, но это не помогает, она не покрывает кредит. и кредитные комитеты под этим всем подписались, а сейчас подписываются под реструктуризациями, ряд из которых не реальны, и уже пошли повторные
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2960
З нами з: 14.03.06
Подякував: 177 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:49

  reus написав:
  Faceless написав:
  somilitark написав:Надо идти в зраду и писать новые законы,мол страхование недостроя,государство гарантирует,если дом не введут в эксплуатацию в течении 3-х лет,то мол на тебе 200 кило денег.

Все делается намного проще - разрешать продавать только уже введенное в эксплуатацию

Да, в наших реалиях, только так можно минимизировать риски.


это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2960
З нами з: 14.03.06
Подякував: 177 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3817381838193820>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1839, 1840, 1841
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18408 2994797
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 22:04
UA
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 12955
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 5718
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.