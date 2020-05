Додано: Чет 07 тра, 2020 22:47

UA написав: Faceless написав: somilitark написав: Надо идти в зраду и писать новые законы,мол страхование недостроя,государство гарантирует,если дом не введут в эксплуатацию в течении 3-х лет,то мол на тебе 200 кило денег. Надо идти в зраду и писать новые законы,мол страхование недостроя,государство гарантирует,если дом не введут в эксплуатацию в течении 3-х лет,то мол на тебе 200 кило денег.

Все делается намного проще - разрешать продавать только уже введенное в эксплуатацию Все делается намного проще - разрешать продавать только уже введенное в эксплуатацию

Понимаете, в банке есть кредитный комитет, юр. отдел, служба безопасности...

Кто ж из них подпишется под решением выдать кредит большинству наших застройщиков?

У наших девелоперов как правило ликвидного залога ваще нет.

А физ. лица - неквалифицированные инвесторы. Их ниибать легко.. Понимаете, в банке есть кредитный комитет, юр. отдел, служба безопасности...Кто ж из них подпишется под решением выдать кредит большинству наших застройщиков?У наших девелоперов как правило ликвидного залога ваще нет.А физ. лица - неквалифицированные инвесторы. Их ниибать легко..



есть сайт - про реструктуризацию по закону 1414 ( https://fr.org.ua/ua/publikatsiyi-po-pr ... tsiyi.html ). полистайте список реструктуризаций - увидите до фига девелоперов. там кредиты - 30 до 600 млн долларов.



там еще не все есть. есть еще Иса 200 млн долларов Укрсоца, и многие, о которых я не знаю или не имею достаточно деталей



конечно, у всех девелоперов есть залоги - построенная недвижимость, но это не помогает, она не покрывает кредит. и кредитные комитеты под этим всем подписались, а сейчас подписываются под реструктуризациями, ряд из которых не реальны, и уже пошли повторные есть сайт - про реструктуризацию по закону 1414 (). полистайте список реструктуризаций - увидите до фига девелоперов. там кредиты - 30 до 600 млн долларов.там еще не все есть. есть еще Иса 200 млн долларов Укрсоца, и многие, о которых я не знаю или не имею достаточно деталейконечно, у всех девелоперов есть залоги - построенная недвижимость, но это не помогает, она не покрывает кредит. и кредитные комитеты под этим всем подписались, а сейчас подписываются под реструктуризациями, ряд из которых не реальны, и уже пошли повторные

