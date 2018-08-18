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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3817381838193820

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:55

  adeges написав:это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь

Кстати, если буиитокадаражать, то тогда чего застройщики упускают свою выгоду, и продают на котловане?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь

Пока есть Алени, готовые покупать воздух, то девелоперам переживать не стоит, святые устои останутся :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:07

  BIGor написав:
  adeges написав:это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь

Кстати, если буиитокадаражать, то тогда чего застройщики упускают свою выгоду, и продают на котловане?

Они продают, мечту, а строить за чужие без процентные деньги всегда выгодно. И даже залог могут дать, слово пацанячее, тьху, купеческое :mrgreen:
reus
 
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  #<1 ... 3817381838193820
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