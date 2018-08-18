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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:55
adeges написав:
это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь
Кстати, если буиитокадаражать, то тогда чего застройщики упускают свою выгоду, и продают на котловане?
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Додано: Чет 07 тра, 2020 22:59
adeges написав:
это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь
Пока есть Алени, готовые покупать воздух, то девелоперам переживать не стоит, святые устои останутся
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Додано: Чет 07 тра, 2020 23:07
BIGor написав: adeges написав:
это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь
Кстати, если буиитокадаражать, то тогда чего застройщики упускают свою выгоду, и продают на котловане?
Они продают, мечту, а строить за чужие без процентные деньги всегда выгодно. И даже залог могут дать, слово пацанячее, тьху, купеческое
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