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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 тра, 2020 22:55
adeges написав:
это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь
Кстати, если буиитокадаражать, то тогда чего застройщики упускают свою выгоду, и продают на котловане?
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Додано: Чет 07 тра, 2020 22:59
adeges написав:
это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь
Пока есть Алени, готовые покупать воздух, то девелоперам переживать не стоит, святые устои останутся
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Додано: Чет 07 тра, 2020 23:07
BIGor написав: adeges написав:
это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь
Кстати, если буиитокадаражать, то тогда чего застройщики упускают свою выгоду, и продают на котловане?
Они продают, мечту, а строить за чужие без процентные деньги всегда выгодно. И даже залог могут дать, слово пацанячее, тьху, купеческое
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Додано: Чет 07 тра, 2020 23:59
reus написав: adeges написав:
это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь
Пока есть Алени, готовые покупать воздух, то девелоперам переживать не стоит, святые устои останутся
эти Алени - бизнесмены по украински, поиметь x2 все хотят, но тут кто первый спрыгнул, тот и в шоколаде, перепродал эти инвестметры и гуляй.
Ну а если какая-нибудь бабка со 2го этажа скажет, не акуели вы там наверху со своим офисом, и придется линять планктону.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:04
Proofy написав: reus написав: adeges написав:
это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь
Пока есть Алени, готовые покупать воздух, то девелоперам переживать не стоит, святые устои останутся
эти Алени - бизнесмены по украински, поиметь x2 все хотят, но тут кто первый спрыгнул, тот и в шоколаде, перепродал эти инвестметры и гуляй.
Ну а если какая-нибудь бабка со 2го этажа скажет, не акуели вы там наверху со своим офисом, и придется линять планктону.
АГа. Бабке скорее придется линять.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:07
reus написав:
Еще раз, у нас нет пока другого государства, выберете другую власть на выборах, может и что-то поменяется, а пока грабли. Государство обязано финансировать тех, кто действительно нуждается и самостоятельно не могут заработать, инвалидов, пенсионеров. Оплачивать влеты "инвесторов" категорически нет.
с 91го сильно что-то поменялось, о какой власти вы говорите? Те кто нормальные баллотировались, они не распиаренные. Все наше отличие от забугра, что там народ больше разбирается и от фонаря не голосует. У нас голосовали против шоколада, оппонентом мог быть кто угодно.
Востаннє редагувалось Proofy
в П'ят 08 тра, 2020 00:13, всього редагувалось 2 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:09
adeges написав: fenix81 написав:
кстати цены уже пошли вниз ... пока не прозванивал интересующие меня обекты но уже появляютса интересные варианты ...
кто что думает на осень увидим хорошее падение цен?
хорошее падение цен будет видно осенью 2021 года.
почему именно 21г, есть обоснование, а не 20г?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:43
Proofy написав: adeges написав: fenix81 написав:
кстати цены уже пошли вниз ... пока не прозванивал интересующие меня обекты но уже появляютса интересные варианты ...
кто что думает на осень увидим хорошее падение цен?
хорошее падение цен будет видно осенью 2021 года.
почему именно 21г, есть обоснование, а не 20г?
Обычно такие прогнозы лучше давать на более отдаленные даты. Говорю на собственном опыте.
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