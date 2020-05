Додано: П'ят 08 тра, 2020 01:05

почему именно 21г, есть обоснование, а не 20г? почему именно 21г, есть обоснование, а не 20г?



я разве не писал, что на барахолке прикупил очень приличный кристал болл? кстати, размер падения - не меньше 30%, т.е. то, что стоит 1000, будет стоить не больше 700 за метр



если серьезно, то думаю будет тренд а ля 1998-2000. цены не настолько перегреты, как в 2008, когда обвал произошел за месяцы, но покупательная способность упадет от сильно до очень сильно.



зы поверили? шучу конечно, цены только вверх - вот пруф: https://minfin.com.ua/2020/05/07/44897947/



