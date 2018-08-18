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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3817381838193820

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:55

  adeges написав:это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь

Кстати, если буиитокадаражать, то тогда чего застройщики упускают свою выгоду, и продают на котловане?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь

Пока есть Алени, готовые покупать воздух, то девелоперам переживать не стоит, святые устои останутся :D
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:07

  BIGor написав:
  adeges написав:это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь

Кстати, если буиитокадаражать, то тогда чего застройщики упускают свою выгоду, и продают на котловане?

Они продают, мечту, а строить за чужие без процентные деньги всегда выгодно. И даже залог могут дать, слово пацанячее, тьху, купеческое :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:59

  reus написав:
  adeges написав:это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь

Пока есть Алени, готовые покупать воздух, то девелоперам переживать не стоит, святые устои останутся :D
эти Алени - бизнесмены по украински, поиметь x2 все хотят, но тут кто первый спрыгнул, тот и в шоколаде, перепродал эти инвестметры и гуляй.

  Serg-ik написав:была квартира, стала офисом...но кризис ударил и надо продавать
https://www.olx.ua/obyavlenie/pobedybre ... dfbe3055e0
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-4- ... dfd2f0f593

Ну а если какая-нибудь бабка со 2го этажа скажет, не акуели вы там наверху со своим офисом, и придется линять планктону.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:04

  Proofy написав:
  reus написав:
  adeges написав:это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь

Пока есть Алени, готовые покупать воздух, то девелоперам переживать не стоит, святые устои останутся :D
эти Алени - бизнесмены по украински, поиметь x2 все хотят, но тут кто первый спрыгнул, тот и в шоколаде, перепродал эти инвестметры и гуляй.

  Serg-ik написав:была квартира, стала офисом...но кризис ударил и надо продавать
https://www.olx.ua/obyavlenie/pobedybre ... dfbe3055e0
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-4- ... dfd2f0f593

Ну а если какая-нибудь бабка со 2го этажа скажет, не акуели вы там наверху со своим офисом, и придется линять планктону.

АГа. Бабке скорее придется линять.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Еще раз, у нас нет пока другого государства, выберете другую власть на выборах, может и что-то поменяется, а пока грабли. Государство обязано финансировать тех, кто действительно нуждается и самостоятельно не могут заработать, инвалидов, пенсионеров. Оплачивать влеты "инвесторов" категорически нет.
с 91го сильно что-то поменялось, о какой власти вы говорите? Те кто нормальные баллотировались, они не распиаренные. Все наше отличие от забугра, что там народ больше разбирается и от фонаря не голосует. У нас голосовали против шоколада, оппонентом мог быть кто угодно.
Востаннє редагувалось Proofy в П'ят 08 тра, 2020 00:13, всього редагувалось 2 разів.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:09

  adeges написав:
  fenix81 написав:кстати цены уже пошли вниз ... пока не прозванивал интересующие меня обекты но уже появляютса интересные варианты ...

кто что думает на осень увидим хорошее падение цен?


хорошее падение цен будет видно осенью 2021 года.

почему именно 21г, есть обоснование, а не 20г?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 00:43

  Proofy написав:
  adeges написав:
  fenix81 написав:кстати цены уже пошли вниз ... пока не прозванивал интересующие меня обекты но уже появляютса интересные варианты ...

кто что думает на осень увидим хорошее падение цен?


хорошее падение цен будет видно осенью 2021 года.

почему именно 21г, есть обоснование, а не 20г?

Обычно такие прогнозы лучше давать на более отдаленные даты. Говорю на собственном опыте.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 01:05

  Proofy написав:
  adeges написав:
  fenix81 написав:кстати цены уже пошли вниз ... пока не прозванивал интересующие меня обекты но уже появляютса интересные варианты ...

кто что думает на осень увидим хорошее падение цен?


хорошее падение цен будет видно осенью 2021 года.

почему именно 21г, есть обоснование, а не 20г?


я разве не писал, что на барахолке прикупил очень приличный кристал болл? :) кстати, размер падения - не меньше 30%, т.е. то, что стоит 1000, будет стоить не больше 700 за метр

если серьезно, то думаю будет тренд а ля 1998-2000. цены не настолько перегреты, как в 2008, когда обвал произошел за месяцы, но покупательная способность упадет от сильно до очень сильно.

зы поверили? шучу конечно, цены только вверх - вот пруф: https://minfin.com.ua/2020/05/07/44897947/

ззы я не игрок на рынке недвижимости, поэтому верить мне не обязательно. будущее знают только люди с (1) деньгами и (2) желанием вложить их в киевский бетон от 1500 за метр
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 01:11

  BIGor написав:
  adeges написав:это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь

Кстати, если буиитокадаражать, то тогда чего застройщики упускают свою выгоду, и продают на котловане?


если они не будут продавать на котловане, то им будет не за что строить. плюс, деньги у покупателей - бесплатны, а вот банковские - нет, плюс их не всем дадут, особенно по нынешним временам. слишком часто банки обжигались на девелоперах
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