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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3818381938203821

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:10

  Serg-ik написав:
  vano80 написав:прозрачное строительство в киеве - это рост цен и мизер построенного.

За пределами Киева строит Атлант в пределах Киева-ДБК4, оба-надёжно и недорого. КАН-дороговасто, но без проблем. Не думаю, что монолит в себестоимости намного дороже обычного монолита, особенно тот, который в центре, по 2000+ у.е.

Я вам больше скажу, что иногда то, что строят где то за Киевом по качеству готового продукта намного превосходит то, что в центре. В центре любое гуано можно продать, а в пригороде, где нить в Белгородке нужно постараться, так и получается, что продукт из Ирпеня по качеству будет лучше.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:16

  Vadim V написав:
В моём ЖК именно так , работы идут ударными темпами и во время карантина , так как кто хочет ищет возможности..., редиски ищут причины ...
https://www.grani-dnepr.com/news

Скажите, а сколько метр стоил на момент приобретения. Довольно интересные свечки получатся.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:37

  reus написав:
  adeges написав:это абсолютный подрыв устоев финансирования строительства нашими девелоперами! вы штош на святое покушаетесь

Пока есть Алени, готовые покупать воздух, то девелоперам переживать не стоит, святые устои останутся :D


Так тут 95% ветки таких покупателей воздуха. Олени получается все месные?
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:если серьезно, то думаю будет тренд а ля 1998-2000. цены не настолько перегреты, как в 2008, когда обвал произошел за месяцы, но покупательная способность упадет от сильно до очень сильно.

В 2008 был резкий обвал только потому что резко убрали кредитное плечо. У покупателей количество денег переполовинилось, продавцы были вынуждены продавать чтобы закрыть кредиты, которые не могли обслуживать.
В 14-ом цены падали уже не так резко.
Второй фактор, что вырисовывается зависимость от курса доллара. В 08 резко в течении нескольких месяцев курс упал с 5 до 9, быстрое падение цен. Потом в 14 медленно в течении года падал с 8 до 27, медленное падение цен. Цены в гривне более инерционные, чем в долларе.
Если нужно узнать какие цены будут осенью, достаточно посмотреть на курс осенью. Вряд ли кто-то сможет его сейчас предсказать.

Украина, похудев после событий 14-ого, вошла в кризис в отличной форме. Нет излишней закредитованности людей и частного сектора.
Заробитчане сидят в европах шлют деньги, спрос на сельхозпродукцию никуда не делся, IT работает, импорт, от машин до нефти и египтов, уменьшился.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Я вам больше скажу, что иногда то, что строят где то за Киевом по качеству готового продукта намного превосходит то, что в центре. В центре любое гуано можно продать, а в пригороде, где нить в Белгородке нужно постараться, так и получается, что продукт из Ирпеня по качеству будет лучше.

Свободная конкуренция в действии. За Киевом может строить любой, а в центре только избранные.
Vlad442
 
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