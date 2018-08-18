Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vano80 написав:прозрачное строительство в киеве - это рост цен и мизер построенного.
За пределами Киева строит Атлант в пределах Киева-ДБК4, оба-надёжно и недорого. КАН-дороговасто, но без проблем. Не думаю, что монолит в себестоимости намного дороже обычного монолита, особенно тот, который в центре, по 2000+ у.е.
Я вам больше скажу, что иногда то, что строят где то за Киевом по качеству готового продукта намного превосходит то, что в центре. В центре любое гуано можно продать, а в пригороде, где нить в Белгородке нужно постараться, так и получается, что продукт из Ирпеня по качеству будет лучше.
adeges написав:если серьезно, то думаю будет тренд а ля 1998-2000. цены не настолько перегреты, как в 2008, когда обвал произошел за месяцы, но покупательная способность упадет от сильно до очень сильно.
В 2008 был резкий обвал только потому что резко убрали кредитное плечо. У покупателей количество денег переполовинилось, продавцы были вынуждены продавать чтобы закрыть кредиты, которые не могли обслуживать. В 14-ом цены падали уже не так резко. Второй фактор, что вырисовывается зависимость от курса доллара. В 08 резко в течении нескольких месяцев курс упал с 5 до 9, быстрое падение цен. Потом в 14 медленно в течении года падал с 8 до 27, медленное падение цен. Цены в гривне более инерционные, чем в долларе. Если нужно узнать какие цены будут осенью, достаточно посмотреть на курс осенью. Вряд ли кто-то сможет его сейчас предсказать.
Украина, похудев после событий 14-ого, вошла в кризис в отличной форме. Нет излишней закредитованности людей и частного сектора. Заробитчане сидят в европах шлют деньги, спрос на сельхозпродукцию никуда не делся, IT работает, импорт, от машин до нефти и египтов, уменьшился.
hume написав:Я вам больше скажу, что иногда то, что строят где то за Киевом по качеству готового продукта намного превосходит то, что в центре. В центре любое гуано можно продать, а в пригороде, где нить в Белгородке нужно постараться, так и получается, что продукт из Ирпеня по качеству будет лучше.
Свободная конкуренция в действии. За Киевом может строить любой, а в центре только избранные.