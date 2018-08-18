Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:52

adeges написав: если серьезно, то думаю будет тренд а ля 1998-2000. цены не настолько перегреты, как в 2008, когда обвал произошел за месяцы, но покупательная способность упадет от сильно до очень сильно. если серьезно, то думаю будет тренд а ля 1998-2000. цены не настолько перегреты, как в 2008, когда обвал произошел за месяцы, но покупательная способность упадет от сильно до очень сильно.

В 2008 был резкий обвал только потому что резко убрали кредитное плечо. У покупателей количество денег переполовинилось, продавцы были вынуждены продавать чтобы закрыть кредиты, которые не могли обслуживать.В 14-ом цены падали уже не так резко.Второй фактор, что вырисовывается зависимость от курса доллара. В 08 резко в течении нескольких месяцев курс упал с 5 до 9, быстрое падение цен. Потом в 14 медленно в течении года падал с 8 до 27, медленное падение цен. Цены в гривне более инерционные, чем в долларе.Если нужно узнать какие цены будут осенью, достаточно посмотреть на курс осенью. Вряд ли кто-то сможет его сейчас предсказать.Украина, похудев после событий 14-ого, вошла в кризис в отличной форме. Нет излишней закредитованности людей и частного сектора.Заробитчане сидят в европах шлют деньги, спрос на сельхозпродукцию никуда не делся, IT работает, импорт, от машин до нефти и египтов, уменьшился.