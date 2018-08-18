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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3819382038213822

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:55

  Richi написав:
  Vlad442 написав:
Второй фактор, что вырисовывается зависимость от курса доллара. В 08 резко в течении нескольких месяцев курс упал с 5 до 9, быстрое падение цен. Потом в 14 медленно в течении года падал с 8 до 27, медленное падение цен. Цены в гривне более инерционные, чем в долларе.

Почему Вы решили, что курс будет стоять? Т.е. каждые 5-9 лет падает, а сейчас такая благоприятная экономическая ситуация, что будет стоять? Он будет падать лишь потому, что это самый простой и законный способ решить часть проблем. Все государства этим не брезгуют: Россия, Казахстан, Беларусь, Азербайджан и т.д.

Не решил. Честно пишу - не знаю, что будет с курсом и, как следствие, не знаю, что будет с ценами осенью, когда рынок снимется с паузы.
Если курс будет до 30, то на какое-либо существенное снижение рассчитывать не приходится. В пределах статистической погрешности. Если больше 30 и больше, падение будет заметно невооруженным глазом. Пойдет к 25 (вдруг) ракета продолжит полет.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:58

  UA написав:Мои информаторы не подвели, то о чем недавно писал:
https://news.finance.ua/ru/news/-/47044 ... a-v-aprele
Аренда в Патриотике по 4000 грн?
Кто будет покупать квартиры под аренду? А это 30-50% продаж застройщиков.

Пока, по моим наблюдениям, пересдать квартиру в среднем сегменте быстрей и с меньшей скидкой, чем в высоком сегменте. Бабушатник по хорошей цене появился в рекламе, на следующий день его нет.
Речь идет именно о пересдаче, а не о платежеспособности тех, кто не съехал.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:17

  UA написав:Кто будет покупать квартиры под аренду? А это 30-50% продаж застройщиков.

тот кто и раньше - скромные милиционеры Уни и инвесторы из 17 стран.
https://censor.net.ua/news/3193970/inve ... ost_ukrbud
Деньги есть - главное чтобы понаехи были.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:18

  Vlad442 написав:
  UA написав:Мои информаторы не подвели, то о чем недавно писал:
https://news.finance.ua/ru/news/-/47044 ... a-v-aprele
Аренда в Патриотике по 4000 грн?
Кто будет покупать квартиры под аренду? А это 30-50% продаж застройщиков.

Пока, по моим наблюдениям, пересдать квартиру в среднем сегменте быстрей и с меньшей скидкой, чем в высоком сегменте. Бабушатник по хорошей цене появился в рекламе, на следующий день его нет.
Речь идет именно о пересдаче, а не о платежеспособности тех, кто не съехал.

Цікаво.
Що, ІТшним бахвалам - зрізали зарплату?
Хто ж буде розкупляти київські новобуди? Парковщики, електрики і таксисти???


  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:ближе к центру и без вильнолюдей (ттт)

у Вас неправильное понимание вильнолюдей. Чем ближе к центру, тем больше их. Поскольку чем больше денег, тем больше свободы у человека. Или Вы до сих пор только по кондеям на фасаде свободу меряете?

Основні "вільнолюди" сидять у Верховній раді, ОП, Кабміні і т.п. Саме вони формують modus vivendi цієї анархічної охлократії.

До речі, в СРСР "вільнолюдям" свободи не давали. Взагалі. :mrgreen:
Була тюрма, був закон, була міліція.
Саме тому в радянські часи рабіновічи сиділи по тюрмам (за злодійство), януковичі - були завгарами, хорошковські працювали учнями токаря. Це реальний рівень інтелекту нинішньої укро-їліти.

Не для того за наказом товарижча Сталіна голови дірявили начальникам і етапом відправляли зеків у Сибір, ліс валити і шахти будувати, щоб "вільнолюди" палили ліси, знищували під янтар землю, забудовували парки і т.п.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Frant, одеські євреї просто вважають "вільнолюдьми" лише тих хто не правильно паркується або не там віша кондер.
xio13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:10

  xio13 написав:Frant, одеські євреї просто вважають "вільнолюдьми" лише тих хто не правильно паркується або не там віша кондер.

одесские евреи сами вильнолюди в полный свой рост.
всю жизнь пользовались системой, как хотели.
а теперь взяли в руки свечки (или х.з. что они там берут), и стали чисто херувимы.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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