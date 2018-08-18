Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав: Второй фактор, что вырисовывается зависимость от курса доллара. В 08 резко в течении нескольких месяцев курс упал с 5 до 9, быстрое падение цен. Потом в 14 медленно в течении года падал с 8 до 27, медленное падение цен. Цены в гривне более инерционные, чем в долларе.
Почему Вы решили, что курс будет стоять? Т.е. каждые 5-9 лет падает, а сейчас такая благоприятная экономическая ситуация, что будет стоять? Он будет падать лишь потому, что это самый простой и законный способ решить часть проблем. Все государства этим не брезгуют: Россия, Казахстан, Беларусь, Азербайджан и т.д.
Не решил. Честно пишу - не знаю, что будет с курсом и, как следствие, не знаю, что будет с ценами осенью, когда рынок снимется с паузы. Если курс будет до 30, то на какое-либо существенное снижение рассчитывать не приходится. В пределах статистической погрешности. Если больше 30 и больше, падение будет заметно невооруженным глазом. Пойдет к 25 (вдруг) ракета продолжит полет.
Пока, по моим наблюдениям, пересдать квартиру в среднем сегменте быстрей и с меньшей скидкой, чем в высоком сегменте. Бабушатник по хорошей цене появился в рекламе, на следующий день его нет. Речь идет именно о пересдаче, а не о платежеспособности тех, кто не съехал.
Пока, по моим наблюдениям, пересдать квартиру в среднем сегменте быстрей и с меньшей скидкой, чем в высоком сегменте. Бабушатник по хорошей цене появился в рекламе, на следующий день его нет. Речь идет именно о пересдаче, а не о платежеспособности тех, кто не съехал.
Цікаво. Що, ІТшним бахвалам - зрізали зарплату? Хто ж буде розкупляти київські новобуди? Парковщики, електрики і таксисти???
Serg-ik написав:
airmax78 написав:ближе к центру и без вильнолюдей (ттт)
у Вас неправильное понимание вильнолюдей. Чем ближе к центру, тем больше их. Поскольку чем больше денег, тем больше свободы у человека. Или Вы до сих пор только по кондеям на фасаде свободу меряете?
Основні "вільнолюди" сидять у Верховній раді, ОП, Кабміні і т.п. Саме вони формують modus vivendi цієї анархічної охлократії.
До речі, в СРСР "вільнолюдям" свободи не давали. Взагалі. Була тюрма, був закон, була міліція. Саме тому в радянські часи рабіновічи сиділи по тюрмам (за злодійство), януковичі - були завгарами, хорошковські працювали учнями токаря. Це реальний рівень інтелекту нинішньої укро-їліти.
Не для того за наказом товарижча Сталіна голови дірявили начальникам і етапом відправляли зеків у Сибір, ліс валити і шахти будувати, щоб "вільнолюди" палили ліси, знищували під янтар землю, забудовували парки і т.п.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців