Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав: Второй фактор, что вырисовывается зависимость от курса доллара. В 08 резко в течении нескольких месяцев курс упал с 5 до 9, быстрое падение цен. Потом в 14 медленно в течении года падал с 8 до 27, медленное падение цен. Цены в гривне более инерционные, чем в долларе.
Почему Вы решили, что курс будет стоять? Т.е. каждые 5-9 лет падает, а сейчас такая благоприятная экономическая ситуация, что будет стоять? Он будет падать лишь потому, что это самый простой и законный способ решить часть проблем. Все государства этим не брезгуют: Россия, Казахстан, Беларусь, Азербайджан и т.д.
Не решил. Честно пишу - не знаю, что будет с курсом и, как следствие, не знаю, что будет с ценами осенью, когда рынок снимется с паузы. Если курс будет до 30, то на какое-либо существенное снижение рассчитывать не приходится. В пределах статистической погрешности. Если больше 30 и больше, падение будет заметно невооруженным глазом. Пойдет к 25 (вдруг) ракета продолжит полет.
Пока, по моим наблюдениям, пересдать квартиру в среднем сегменте быстрей и с меньшей скидкой, чем в высоком сегменте. Бабушатник по хорошей цене появился в рекламе, на следующий день его нет. Речь идет именно о пересдаче, а не о платежеспособности тех, кто не съехал.
Grand Touring написав:Деньги есть - главное чтобы понаехи были.
Крутиться думка, що зважаючи на деглобалізаційні зміни у світі (якшо тенденція звісно збережеться), молодим людям з України буде тяжче виїхати на навчання за кордон, так як на внутрішніх освітніх ринках країн ЕС посилиться конкуренція, а залишившись на навчання в Україні, виїхати відразу на першу роботу за спеціальністю за кордон буде теж не просто. Була би робота, а понаєхи понаїдуть.
Ну вы поняли, что это нереальный проект. Для группы таких домов необходимо готовить площадку. Т.е. покупать землю. На площадку надо завести канализацию, водопровод и электричество и развести по таким себе хабам подключения. 1 хаб например, на два домика. И ко всему этому должна вести автомобильная дорога, а рядом должна быть парковка. В итоге окажется, что такую площадку с инфраструктурой и домиками (пусть они даже 15 кв.м) создать не на много дешевле чем коттеджный городок из нормальных "в американском понимании" домов для такого же числа проживающих.
Ну вы поняли, что это нереальный проект. Для группы таких домов необходимо готовить площадку. Т.е. покупать землю. На площадку надо завести канализацию, водопровод и электричество и развести по таким себе хабам подключения. 1 хаб например, на два домика. И ко всему этому должна вести автомобильная дорога, а рядом должна быть парковка. В итоге окажется, что такую площадку с инфраструктурой и домиками (пусть они даже 15 кв.м) создать не на много дешевле чем коттеджный городок из нормальных "в американском понимании" домов для такого же числа проживающих.
аірмакс, в США повно спеціальних паркінгів для трейлерів, приїхав, кинув дріт на електрику, зливний шланг в каналізацію, вуаля. знайду відео з ютуба, підкину.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/