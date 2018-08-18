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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3820382138223823

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:10

  Serg-ik написав:пописял-фильтр-попил
пукнул-газ-горение-тепло, электрика
экскременты-топливо

Зображення
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше.
reus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Грит, что продажи полностью стали с момента карантина.
В других городах Украины тоже такое. Условный Уну сейчас ждет -30%
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:18

  reus написав:Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше.

Як добудує за свої, то через кілька років продасть із немалим прибутком, можливо в гривнях
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:27

как живут наши добытчики валюты экспортеры
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 00:40

  reus написав:Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше.


накапливается отложенный спрос, разве не понятно. а дальше - только вверх

зы безработица в США достигла 14.7% - самого высокого показателя с 1948 года. это просто инфо, никакого отношения к ценах на жилую недвижимость г. Киева не имеет
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I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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