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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:10
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 08 тра, 2020 22:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 23:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В других городах Украины тоже такое. Условный Уну сейчас ждет -30%
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:18
Як добудує за свої, то через кілька років продасть із немалим прибутком, можливо в гривнях
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Суб 09 тра, 2020 00:40
накапливается отложенный спрос, разве не понятно. а дальше - только вверх
зы безработица в США достигла 14.7% - самого высокого показателя с 1948 года. это просто инфо, никакого отношения к ценах на жилую недвижимость г. Киева не имеет
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 09 тра, 2020 07:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я из Кривого Рога - ролик не о чем. Снял просто подворотне. Город красивый, с кучей парков. Да, есть вопросы по экологии, но это уже о другом.
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