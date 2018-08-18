Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше.
reus написав:Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше.
Як добудує за свої, то через кілька років продасть із немалим прибутком, можливо в гривнях
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
reus написав:Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше.
накапливается отложенный спрос, разве не понятно. а дальше - только вверх
зы безработица в США достигла 14.7% - самого высокого показателя с 1948 года. это просто инфо, никакого отношения к ценах на жилую недвижимость г. Киева не имеет
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
reus написав:Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше.
накапливается отложенный спрос, разве не понятно. а дальше - только вверх
зы безработица в США достигла 14.7% - самого высокого показателя с 1948 года. это просто инфо, никакого отношения к ценах на жилую недвижимость г. Киева не имеет
Кількість недобудів в Києві - зашкалює! Куди не поїдь - всюди стоять бетонні коробки з порожніми зіницями вікон!!!
Збулось моє пророцтво дворічної давнини!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
adeges написав:накапливается отложенный спрос, разве не понятно. а дальше - только вверх зы безработица в США достигла 14.7% - самого высокого показателя с 1948 года. это просто инфо, никакого отношения к ценах на жилую недвижимость г. Киева не имеет
А к доллару эта новость отношение имеет? Или американская валюта все время буиттокорасти ко всему, потому что в Америке безработица?
reus написав:Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше.
накапливается отложенный спрос, разве не понятно. а дальше - только вверх
зы безработица в США достигла 14.7% - самого высокого показателя с 1948 года. это просто инфо, никакого отношения к ценах на жилую недвижимость г. Киева не имеет
Кількість недобудів в Києві - зашкалює! Куди не поїдь - всюди стоять бетонні коробки з порожніми зіницями вікон!!!