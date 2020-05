Додано: Суб 09 тра, 2020 00:40

reus написав: Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше.



накапливается отложенный спрос, разве не понятно. а дальше - только вверх



накапливается отложенный спрос, разве не понятно. а дальше - только вверх

зы безработица в США достигла 14.7% - самого высокого показателя с 1948 года. это просто инфо, никакого отношения к ценах на жилую недвижимость г. Киева не имеет

