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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 тра, 2020 11:04
reus написав:
Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше
Кому интересно: ему? Вам?
Подсказка: пусть даёт форумчанам промокод на скидку, 30% и более, все будут счастливы.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:09
Какие вести с фронтов? Нет читать сил полета мыслей.
Будетдоржать/дешеветь или забитые окна ?
Кто то вкратце может разжевать что на последних 100 страницах накатали ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:32
Хомякоид
Мы здесь ни о чём. Эйрмакс типа что-то купил и делает ремонт. Клятвенно обещал фотки сегодня -завтра.
А на валютной ветке вот такое мнение
В недвижимости сейчас делать нечего, сделок нет, аренда киевских квартир упала вдвое, и не факт что все понаехи быстро вернутся после карантина. Так же наблюдается интенсивная переуступка имущественных прав с дисконтом 20% от цены застройщика, может нервы я соцопросов не проводил, но паника на РН скорее всего перенаправит потоки гривны на валютный рынок "до лучших времен".
Аренда, конечно, вдвое не упала. 1-2 тыс скинули в лучшем случае, а то и просто хотят получить прежнюю цену
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:34
Хомякоид написав:
Какие вести с фронтов? Нет читать сил полета мыслей.
Будетдоржать/дешеветь или забитые окна ?
Кто то вкратце может разжевать что на последних 100 страницах накатали ?
ми всі помремо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:39
Хомякоид написав:
Какие вести с фронтов? Нет читать сил полета мыслей.
Будетдоржать/дешеветь или забитые окна ?
Кто то вкратце может разжевать что на последних 100 страницах накатали ?
только дорожать. просто пока затаились, и местами присели, перед стремительным прыжком отложенного спроса
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Суб 09 тра, 2020 11:54
adeges написав: Хомякоид написав:
Какие вести с фронтов? Нет читать сил полета мыслей.
Будетдоржать/дешеветь или забитые окна ?
Кто то вкратце может разжевать что на последних 100 страницах накатали ?
только дорожать. просто пока затаились, и местами присели, перед стремительным прыжком отложенного спроса
Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят), в будние - Киев весь в пробках. Если дадут деньги МВФ - то часть конечно пойдет на КРЖН (хотя добрая половина на РН Конча-Заспы).
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BIGor
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Додано: Суб 09 тра, 2020 12:21
Думаю недвига по всему миру будет дешеветь. В период карантина люди всего мира поняли что абсолютно неважно в каких условиях проводить большую часть жизни. Недвижимость не нужна.
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airmax78
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Додано: Суб 09 тра, 2020 12:22
5396669 написав:
Grand Touring написав:как живут наши добытчики валюты экспортеры
Я из Кривого Рога - ролик не о чем. Снял просто подворотне. Город красивый, с кучей парков. Да, есть вопросы по экологии, но это уже о другом.
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
Если там все так хорошо, то почему вы уехали из такого чудного места?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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remark
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