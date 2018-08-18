Додано: Суб 09 тра, 2020 11:09

Какие вести с фронтов? Нет читать сил полета мыслей.

Будетдоржать/дешеветь или забитые окна ?

Кто то вкратце может разжевать что на последних 100 страницах накатали ?

В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )