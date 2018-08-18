RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 38223823382438253826>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше

Кому интересно: ему? Вам?
Подсказка: пусть даёт форумчанам промокод на скидку, 30% и более, все будут счастливы.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10831
З нами з: 10.06.11
Подякував: 185 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какие вести с фронтов? Нет читать сил полета мыслей.
Будетдоржать/дешеветь или забитые окна ?
Кто то вкратце может разжевать что на последних 100 страницах накатали ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 783
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:32

Хомякоид
Мы здесь ни о чём. Эйрмакс типа что-то купил и делает ремонт. Клятвенно обещал фотки сегодня -завтра.
А на валютной ветке вот такое мнение
В недвижимости сейчас делать нечего, сделок нет, аренда киевских квартир упала вдвое, и не факт что все понаехи быстро вернутся после карантина. Так же наблюдается интенсивная переуступка имущественных прав с дисконтом 20% от цены застройщика, может нервы я соцопросов не проводил, но паника на РН скорее всего перенаправит потоки гривны на валютный рынок "до лучших времен".

Аренда, конечно, вдвое не упала. 1-2 тыс скинули в лучшем случае, а то и просто хотят получить прежнюю цену
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10831
З нами з: 10.06.11
Подякував: 185 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:34

  Хомякоид написав:Какие вести с фронтов? Нет читать сил полета мыслей.
Будетдоржать/дешеветь или забитые окна ?
Кто то вкратце может разжевать что на последних 100 страницах накатали ?

ми всі помремо
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19082
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:39

  Хомякоид написав:Какие вести с фронтов? Нет читать сил полета мыслей.
Будетдоржать/дешеветь или забитые окна ?
Кто то вкратце может разжевать что на последних 100 страницах накатали ?


только дорожать. просто пока затаились, и местами присели, перед стремительным прыжком отложенного спроса
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 14.03.06
Подякував: 177 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 11:54

  adeges написав:
  Хомякоид написав:Какие вести с фронтов? Нет читать сил полета мыслей.
Будетдоржать/дешеветь или забитые окна ?
Кто то вкратце может разжевать что на последних 100 страницах накатали ?


только дорожать. просто пока затаились, и местами присели, перед стремительным прыжком отложенного спроса

Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят), в будние - Киев весь в пробках. Если дадут деньги МВФ - то часть конечно пойдет на КРЖН (хотя добрая половина на РН Конча-Заспы).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3485
З нами з: 19.09.10
Подякував: 598 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:21

Думаю недвига по всему миру будет дешеветь. В период карантина люди всего мира поняли что абсолютно неважно в каких условиях проводить большую часть жизни. Недвижимость не нужна.
airmax78
 
Повідомлень: 34355
З нами з: 25.10.12
Подякував: 861 раз.
Подякували: 4007 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:22

  5396669 написав:
Grand Touring написав:как живут наши добытчики валюты экспортеры
Я из Кривого Рога - ролик не о чем. Снял просто подворотне. Город красивый, с кучей парков. Да, есть вопросы по экологии, но это уже о другом.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Если там все так хорошо, то почему вы уехали из такого чудного места?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
Повідомлень: 493
З нами з: 25.12.15
Подякував: 120 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:52

  airmax78 написав:Думаю недвига по всему миру будет дешеветь. В период карантина люди всего мира поняли что абсолютно неважно в каких условиях проводить большую часть жизни. Недвижимость не нужна.

Интересная инфа - Нью-Йорк - минус 26 тыс. жителей и еще 257 тыс. болеющих. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
Выходит большие города больше всего страдают от КОВИД-19.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3485
З нами з: 19.09.10
Подякував: 598 раз.
Подякували: 708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 12:58

  airmax78 написав:Думаю недвига по всему миру будет дешеветь. В период карантина люди всего мира поняли что абсолютно неважно в каких условиях проводить большую часть жизни. Недвижимость не нужна.

Будет в драг. металлах, зерне и патронах. По поводу бумаги, сомневаюсь, что больше подешевеет - недвига или бумага. Все таки недвига - это хоть что-то (если не будет войны), а бумагу можно превратить в пыль. Вы видели, как последние 1.5 месяца меняется денежная масса в США?
https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/
А это только начало.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21439
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 2216 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 38223823382438253826>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1840, 1841, 1842
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18411 2996908
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2020 11:03
UA
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13000
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 6132
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (85507)
09.05.2020 14:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.