Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
reus написав:Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше
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Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Какие вести с фронтов? Нет читать сил полета мыслей. Будетдоржать/дешеветь или забитые окна ? Кто то вкратце может разжевать что на последних 100 страницах накатали ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид Мы здесь ни о чём. Эйрмакс типа что-то купил и делает ремонт. Клятвенно обещал фотки сегодня -завтра. А на валютной ветке вот такое мнение
В недвижимости сейчас делать нечего, сделок нет, аренда киевских квартир упала вдвое, и не факт что все понаехи быстро вернутся после карантина. Так же наблюдается интенсивная переуступка имущественных прав с дисконтом 20% от цены застройщика, может нервы я соцопросов не проводил, но паника на РН скорее всего перенаправит потоки гривны на валютный рынок "до лучших времен".
Аренда, конечно, вдвое не упала. 1-2 тыс скинули в лучшем случае, а то и просто хотят получить прежнюю цену
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Хомякоид написав:Какие вести с фронтов? Нет читать сил полета мыслей. Будетдоржать/дешеветь или забитые окна ? Кто то вкратце может разжевать что на последних 100 страницах накатали ?
только дорожать. просто пока затаились, и местами присели, перед стремительным прыжком отложенного спроса
Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят), в будние - Киев весь в пробках. Если дадут деньги МВФ - то часть конечно пойдет на КРЖН (хотя добрая половина на РН Конча-Заспы).
airmax78 написав:Думаю недвига по всему миру будет дешеветь. В период карантина люди всего мира поняли что абсолютно неважно в каких условиях проводить большую часть жизни. Недвижимость не нужна.
Будет в драг. металлах, зерне и патронах. По поводу бумаги, сомневаюсь, что больше подешевеет - недвига или бумага. Все таки недвига - это хоть что-то (если не будет войны), а бумагу можно превратить в пыль. Вы видели, как последние 1.5 месяца меняется денежная масса в США? https://www.federalreserve.gov/releases/h6/current/ А это только начало.