Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят),
согласен. расходы на содержание барист,фитнесс-тренеров, турецкую, египетскую, мальдивскую и прочую курортную прислугу, на кафе и рестораны, ненужное шмотьё не осуществляються, бензин дешевеет, газ-дешевеет, коммуналка упадёт. Ожидается падение спроса даже на б/ у авто. В итоге всё идёт в накопления для покупки недвиги. Карантин показывает, что его лучше пересидеть в своём, а не в арендованном. Ждём ракету. Только вот этот парень не верит в неё https://www.olx.ua/obyavlenie/95-kv-m-3 ... 3;promoted
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
BIGor написав:Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят),
согласен. расходы на содержание барист,фитнесс-тренеров, турецкую, египетскую, мальдивскую и прочую курортную прислугу, на кафе и рестораны, ненужное шмотьё не осуществляються, бензин дешевеет, газ-дешевеет, коммуналка упадёт. Ожидается падение спроса даже на б/ у авто. В итоге всё идёт в накопления для покупки недвиги. Карантин показывает, что его лучше пересидеть в своём, а не в арендованном. Ждём ракету. Только вот этот парень не верит в неё https://www.olx.ua/obyavlenie/95-kv-m-3 ... 3;promoted
Он не в рокету не верит, он в оркаде разочаровался.
reus написав:Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше
Кому интересно: ему? Вам? Подсказка: пусть даёт форумчанам промокод на скидку, 30% и более, все будут счастливы.
Мне интересно. Он уверен, что продаст, иначе заморозил бы стройку. Зачем ему давать 30% скидку, если он может достроить за свои, и продать дороже?