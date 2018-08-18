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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3823382438253826>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:03

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Думаю недвига по всему миру будет дешеветь. В период карантина люди всего мира поняли что абсолютно неважно в каких условиях проводить большую часть жизни. Недвижимость не нужна.

Интересная инфа - Нью-Йорк - минус 26 тыс. жителей и еще 257 тыс. болеющих. https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
Выходит большие города больше всего страдают от КОВИД-19.

-26 тысяч для 19-миллионной нью-йоркской агломерации - это страшный демографический удар. Опрявятся ли они от него? Не уверен.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят),

согласен.
расходы на содержание барист,фитнесс-тренеров, турецкую, египетскую, мальдивскую и прочую курортную прислугу, на кафе и рестораны, ненужное шмотьё не осуществляються, бензин дешевеет, газ-дешевеет, коммуналка упадёт. Ожидается падение спроса даже на б/ у авто. В итоге всё идёт в накопления для покупки недвиги. Карантин показывает, что его лучше пересидеть в своём, а не в арендованном. Ждём ракету.
Только вот этот парень не верит в неё
https://www.olx.ua/obyavlenie/95-kv-m-3 ... 3;promoted
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:11

  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят),

согласен.
расходы на содержание барист,фитнесс-тренеров, турецкую, египетскую, мальдивскую и прочую курортную прислугу, на кафе и рестораны, ненужное шмотьё не осуществляються, бензин дешевеет, газ-дешевеет, коммуналка упадёт. Ожидается падение спроса даже на б/ у авто. В итоге всё идёт в накопления для покупки недвиги. Карантин показывает, что его лучше пересидеть в своём, а не в арендованном. Ждём ракету.
Только вот этот парень не верит в неё
https://www.olx.ua/obyavlenie/95-kv-m-3 ... 3;promoted

Он не в рокету не верит, он в оркаде разочаровался.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:накапливается отложенный спрос, разве не понятно. а дальше - только вверх

Отложенный спрос должен быть подкреплен деньгами, иначе это просто хотелки. Я, например много чего хочу, но нет денег на это :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:23

  Serg-ik написав:
  reus написав:Сегодня общался со своим давним знакомым. Девелопер, строит сейчас пару тройку домов эконом класса на правом берегу, возле метро при центральные районы 90% готовности. Грит, что продажи полностью стали с момента карантина. Стройки не остановил, но немного уменьшил темп, денег вроде хватает на достройку, но квартир не проданных осталось много. Интересно, что будет дальше

Кому интересно: ему? Вам?
Подсказка: пусть даёт форумчанам промокод на скидку, 30% и более, все будут счастливы.

Мне интересно. Он уверен, что продаст, иначе заморозил бы стройку. Зачем ему давать 30% скидку, если он может достроить за свои, и продать дороже?
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Думаю недвига по всему миру будет дешеветь. В период карантина люди всего мира поняли что абсолютно неважно в каких условиях проводить большую часть жизни. Недвижимость не нужна.

Срочно переезжаю в землянку :mrgreen:
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:42

  airmax78 написав:Думаю недвига по всему миру будет дешеветь. В период карантина люди всего мира поняли что абсолютно неважно в каких условиях проводить большую часть жизни. Недвижимость не нужна.

Важно другое: недвига в городе с работой.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Срочно переезжаю в землянку

мне в холодной земянке тепло-оо-оооо
от твоей негасимой любви-и-и-и-и....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Мне интересно. Он уверен, что продаст, иначе заморозил бы стройку. Зачем ему давать 30% скидку, если он может достроить за свои, и продать дороже?

тогда непонятно зачем уменьшил темп строительства....
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 13:52

  5396669 написав:
Grand Touring написав:как живут наши добытчики валюты экспортеры
Я из Кривого Рога - ролик не о чем. Снял просто подворотне. Город красивый, с кучей парков. Да, есть вопросы по экологии, но это уже о другом.

Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk


Я тоже от туда родом. Кривой рог это город-апокалипсис. Красивый город для него это сарказм
beee
 
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