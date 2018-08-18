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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я вот думаю, если купить однушку в сданом новострое типа ЖК Вонючка или Патриотика, взяв на 50% гривневый кредит в Приват банке. Как думаете попаду под девальвацию осеннюю? Покритикуйте плиз.
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:11
Сержик берите. Как раз на вашу каклету.
Будете потом дули всем тыкать.
Три станции метро от Цымбалового Яра где некторое особи по 200 тыс. такое брали.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это смотря кого слушать. Если Сомилитарка на валютной ветки или нардепа Дубинского, то курс будет 50 . Если НБУ и других оптимистов валютной ветки, то еще и влетите, поскольку идём на 26-25
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Суб 09 тра, 2020 14:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
смотрел вчера объявление о дому номер 3, так тот дом без движения уже более года. этот наверное так же стоит...не годится
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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