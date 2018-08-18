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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3823382438253826

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вот думаю, если купить однушку в сданом новострое типа ЖК Вонючка или Патриотика, взяв на 50% гривневый кредит в Приват банке. Как думаете попаду под девальвацию осеннюю? Покритикуйте плиз.
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:11

  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят),

согласен.
расходы на содержание барист,фитнесс-тренеров, турецкую, египетскую, мальдивскую и прочую курортную прислугу, на кафе и рестораны, ненужное шмотьё не осуществляються, бензин дешевеет, газ-дешевеет, коммуналка упадёт. Ожидается падение спроса даже на б/ у авто. В итоге всё идёт в накопления для покупки недвиги. Карантин показывает, что его лучше пересидеть в своём, а не в арендованном. Ждём ракету.
Только вот этот парень не верит в неё
https://www.olx.ua/obyavlenie/95-kv-m-3 ... 3;promoted


Сержик берите. Как раз на вашу каклету.
Будете потом дули всем тыкать.
Три станции метро от Цымбалового Яра где некторое особи по 200 тыс. такое брали.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Как думаете попаду под девальвацию осеннюю? Покритикуйте плиз.
Это смотря кого слушать. Если Сомилитарка на валютной ветки или нардепа Дубинского, то курс будет 50 . Если НБУ и других оптимистов валютной ветки, то еще и влетите, поскольку идём на 26-25
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Сержик берите. Как раз на вашу каклету.
Будете потом дули всем тыкать

смотрел вчера объявление о дому номер 3, так тот дом без движения уже более года. этот наверное так же стоит...не годится
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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