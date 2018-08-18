Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят),
согласен. расходы на содержание барист,фитнесс-тренеров, турецкую, египетскую, мальдивскую и прочую курортную прислугу, на кафе и рестораны, ненужное шмотьё не осуществляються, бензин дешевеет, газ-дешевеет, коммуналка упадёт. Ожидается падение спроса даже на б/ у авто. В итоге всё идёт в накопления для покупки недвиги. Карантин показывает, что его лучше пересидеть в своём, а не в арендованном. Ждём ракету. Только вот этот парень не верит в неё https://www.olx.ua/obyavlenie/95-kv-m-3 ... 3;promoted
Сержик берите. Как раз на вашу каклету. Будете потом дули всем тыкать. Три станции метро от Цымбалового Яра где некторое особи по 200 тыс. такое брали.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
BIGor написав:Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят),
согласен. расходы на содержание барист,фитнесс-тренеров, турецкую, египетскую, мальдивскую и прочую курортную прислугу, на кафе и рестораны, ненужное шмотьё не осуществляються, бензин дешевеет, газ-дешевеет, коммуналка упадёт. Ожидается падение спроса даже на б/ у авто. В итоге всё идёт в накопления для покупки недвиги. Карантин показывает, что его лучше пересидеть в своём, а не в арендованном. Ждём ракету. Только вот этот парень не верит в неё https://www.olx.ua/obyavlenie/95-kv-m-3 ... 3;promoted
48куе, ще можна вламати на 20% дисконт, 3 кім. , Серж #надабрать.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
airmax78 написав:Думаю недвига по всему миру будет дешеветь. В период карантина люди всего мира поняли что абсолютно неважно в каких условиях проводить большую часть жизни. Недвижимость не нужна.
Скорей наоборот, что важно, что нужна. Люди поймут, что серфить по жизни это не самое надежное, что нужна база. Вполне возможен откат к классическому "мой дом - моя крепость". Что бывают времена, когда деньги на аренду заработать не легко. Также возрастут требования к комфортности жилья. Если в обычной жизни прийти переночевать хватит однушки для семьи без детей или 1 ребенком, то после карантина на такое жилье у людей может начаться аллергия. Вопрос дорожать/дешеветь это вопрос не к бетону, а к бумажкам. Сгорят в долговом кризисе, ценность одной бумажки увеличится - недвига подешевеет. Напечатают много, надуется пузырь - подорожает.
BIGor написав:Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят),
согласен. расходы на содержание барист,фитнесс-тренеров, турецкую, египетскую, мальдивскую и прочую курортную прислугу, на кафе и рестораны, ненужное шмотьё не осуществляються, бензин дешевеет, газ-дешевеет, коммуналка упадёт. Ожидается падение спроса даже на б/ у авто. В итоге всё идёт в накопления для покупки недвиги. Карантин показывает, что его лучше пересидеть в своём, а не в арендованном. Ждём ракету. Только вот этот парень не верит в неё https://www.olx.ua/obyavlenie/95-kv-m-3 ... 3;promoted
Он не верит в то, что то, что в объявлении в обозримом будущем станет жильем, в котором можно пересидеть.
Унуноктий написав:Я вот думаю, если купить однушку в сданом новострое типа ЖК Вонючка или Патриотика, взяв на 50% гривневый кредит в Приват банке. Как думаете попаду под девальвацию осеннюю? Покритикуйте плиз.
Вы уверены, что будет девальваця? Если не угадаете, то будет больно платить кредит 20% годовых, получая ситуативно с аренды 6? 14 процентов улетят в никуда.