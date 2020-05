Додано: Суб 09 тра, 2020 14:40

Serg-ik написав: BIGor написав: Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят), Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят),

согласен.

расходы на содержание барист,фитнесс-тренеров, турецкую, египетскую, мальдивскую и прочую курортную прислугу, на кафе и рестораны, ненужное шмотьё не осуществляються, бензин дешевеет, газ-дешевеет, коммуналка упадёт. Ожидается падение спроса даже на б/ у авто. В итоге всё идёт в накопления для покупки недвиги. Карантин показывает, что его лучше пересидеть в своём, а не в арендованном. Ждём ракету.

Только вот этот парень не верит в неё

https://www.olx.ua/obyavlenie/95-kv-m-3 ... 3;promoted согласен.расходы на содержание барист,фитнесс-тренеров, турецкую, египетскую, мальдивскую и прочую курортную прислугу, на кафе и рестораны, ненужное шмотьё не осуществляються, бензин дешевеет, газ-дешевеет, коммуналка упадёт. Ожидается падение спроса даже на б/ у авто. В итоге всё идёт в накопления для покупки недвиги. Карантин показывает, что его лучше пересидеть в своём, а не в арендованном. Ждём ракету.Только вот этот парень не верит в неё

48куе, ще можна вламати на 20% дисконт, 3 кім. , Серж #надабрать. 48куе, ще можна вламати на 20% дисконт, 3 кім. , Серж #надабрать.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/