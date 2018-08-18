RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3824382538263827>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я вот думаю, если купить однушку в сданом новострое типа ЖК Вонючка или Патриотика, взяв на 50% гривневый кредит в Приват банке. Как думаете попаду под девальвацию осеннюю? Покритикуйте плиз.
Унуноктий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21130
З нами з: 20.04.08
Подякував: 368 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:11

  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят),

согласен.
расходы на содержание барист,фитнесс-тренеров, турецкую, египетскую, мальдивскую и прочую курортную прислугу, на кафе и рестораны, ненужное шмотьё не осуществляються, бензин дешевеет, газ-дешевеет, коммуналка упадёт. Ожидается падение спроса даже на б/ у авто. В итоге всё идёт в накопления для покупки недвиги. Карантин показывает, что его лучше пересидеть в своём, а не в арендованном. Ждём ракету.
Только вот этот парень не верит в неё
https://www.olx.ua/obyavlenie/95-kv-m-3 ... 3;promoted


Сержик берите. Как раз на вашу каклету.
Будете потом дули всем тыкать.
Три станции метро от Цымбалового Яра где некторое особи по 200 тыс. такое брали.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
Аватар користувача
 
Повідомлень: 783
З нами з: 19.09.14
Подякував: 1118 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Как думаете попаду под девальвацию осеннюю? Покритикуйте плиз.
Это смотря кого слушать. Если Сомилитарка на валютной ветки или нардепа Дубинского, то курс будет 50 . Если НБУ и других оптимистов валютной ветки, то еще и влетите, поскольку идём на 26-25
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10833
З нами з: 10.06.11
Подякував: 185 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Сержик берите. Как раз на вашу каклету.
Будете потом дули всем тыкать

смотрел вчера объявление о дому номер 3, так тот дом без движения уже более года. этот наверное так же стоит...не годится
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 10833
З нами з: 10.06.11
Подякував: 185 раз.
Подякували: 978 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:40

  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят),

согласен.
расходы на содержание барист,фитнесс-тренеров, турецкую, египетскую, мальдивскую и прочую курортную прислугу, на кафе и рестораны, ненужное шмотьё не осуществляються, бензин дешевеет, газ-дешевеет, коммуналка упадёт. Ожидается падение спроса даже на б/ у авто. В итоге всё идёт в накопления для покупки недвиги. Карантин показывает, что его лучше пересидеть в своём, а не в арендованном. Ждём ракету.
Только вот этот парень не верит в неё
https://www.olx.ua/obyavlenie/95-kv-m-3 ... 3;promoted

48куе, ще можна вламати на 20% дисконт, 3 кім. , Серж #надабрать.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19085
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 14:42

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Думаю недвига по всему миру будет дешеветь. В период карантина люди всего мира поняли что абсолютно неважно в каких условиях проводить большую часть жизни. Недвижимость не нужна.

Важно другое: недвига в городе с работой.

в городІ є завжди робота, то бурячки, то картопля, то курочки гребуться, то садити, то викопувати, то сапати...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19085
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1070 раз.
Подякували: 1287 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:12

  airmax78 написав:Думаю недвига по всему миру будет дешеветь. В период карантина люди всего мира поняли что абсолютно неважно в каких условиях проводить большую часть жизни. Недвижимость не нужна.

Скорей наоборот, что важно, что нужна. Люди поймут, что серфить по жизни это не самое надежное, что нужна база. Вполне возможен откат к классическому "мой дом - моя крепость". Что бывают времена, когда деньги на аренду заработать не легко.
Также возрастут требования к комфортности жилья. Если в обычной жизни прийти переночевать хватит однушки для семьи без детей или 1 ребенком, то после карантина на такое жилье у людей может начаться аллергия.
Вопрос дорожать/дешеветь это вопрос не к бетону, а к бумажкам. Сгорят в долговом кризисе, ценность одной бумажки увеличится - недвига подешевеет. Напечатают много, надуется пузырь - подорожает.
Vlad442
 
Повідомлень: 6502
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:17

  Serg-ik написав:
  BIGor написав:Тоже думаю будет дорожать, экономика Украины от кризиса не постардала от слова вообще, курс укрепляется, стройки идут (на майских вечером проезжал около ЖК Старт - краны крутятся, рабочие строят),

согласен.
расходы на содержание барист,фитнесс-тренеров, турецкую, египетскую, мальдивскую и прочую курортную прислугу, на кафе и рестораны, ненужное шмотьё не осуществляються, бензин дешевеет, газ-дешевеет, коммуналка упадёт. Ожидается падение спроса даже на б/ у авто. В итоге всё идёт в накопления для покупки недвиги. Карантин показывает, что его лучше пересидеть в своём, а не в арендованном. Ждём ракету.
Только вот этот парень не верит в неё
https://www.olx.ua/obyavlenie/95-kv-m-3 ... 3;promoted

Он не верит в то, что то, что в объявлении в обозримом будущем станет жильем, в котором можно пересидеть.
Vlad442
 
Повідомлень: 6502
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Я вот думаю, если купить однушку в сданом новострое типа ЖК Вонючка или Патриотика, взяв на 50% гривневый кредит в Приват банке. Как думаете попаду под девальвацию осеннюю? Покритикуйте плиз.

Вы уверены, что будет девальваця? Если не угадаете, то будет больно платить кредит 20% годовых, получая ситуативно с аренды 6? 14 процентов улетят в никуда.
Vlad442
 
Повідомлень: 6502
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:24

  flyman написав:
  BIGor написав:
  airmax78 написав:Думаю недвига по всему миру будет дешеветь. В период карантина люди всего мира поняли что абсолютно неважно в каких условиях проводить большую часть жизни. Недвижимость не нужна.

Важно другое: недвига в городе с работой.

в городІ є завжди робота, то бурячки, то картопля, то курочки гребуться, то садити, то викопувати, то сапати...

Хто про що... Хто про місто, хто про рабську працю :!:
change_pm
 
Повідомлень: 1258
З нами з: 03.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3824382538263827>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1840, 1841, 1842
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18412 2997011
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 15:59
dir
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13001
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider
Ликвидация ДАБи - когда новострои смогут получать сертификат
Vaily » Чет 16 кві, 2020 20:20
3 6152
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 кві, 2020 16:58
Sinica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8429)
09.05.2020 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.