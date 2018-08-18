Додано: Суб 09 тра, 2020 15:48

Унуноктий написав: Я вот думаю, если купить однушку в сданом новострое типа ЖК Вонючка или Патриотика, взяв на 50% гривневый кредит в Приват банке. Как думаете попаду под девальвацию осеннюю? Я вот думаю, если купить однушку в сданом новострое типа ЖК Вонючка или Патриотика, взяв на 50% гривневый кредит в Приват банке. Как думаете попаду под девальвацию осеннюю?

Я такое в августе 2019 обдумывал, когда покупал новое авто в салоне.Для многих марок новых машин есть возможность взять кредит на 1 год в гривнах под примерно 6-7% годовых (это включает 3% банку и еще 3% удорожания КАСКО по сравнению с покупкой без кредита). Тогда курс был 25.1 примерно. И я если честно думал что курс осенью-зимой 2019 скакнет к 27, а не упадет до 23.Посчитал я что даже при курсе 27 в лучшем случае я так выиграю несколько % и получу кучу всякой дополнительной мороки при оформлении (потому что еще пойдут платежи за нотариуса и т.д.) и взял без кредита - и оказалось что очень правильно.Сейчас конечно ситуация другая, но я бы не рисковал - если гривна обвалится сильно то и цена на недвигу просядет. А вдруг наши ЗеВласти еще карусель будут какое-то время крутить с деньгами МВФ и прочими фокусами, а платить % за кредит надо.