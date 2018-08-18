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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 09 тра, 2020 15:45
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Думаю недвига по всему миру будет дешеветь. В период карантина люди всего мира поняли что абсолютно неважно в каких условиях проводить большую часть жизни. Недвижимость не нужна.
Скорей наоборот, что важно, что нужна. Люди поймут, что серфить по жизни это не самое надежное, что нужна база. Вполне возможен откат к классическому "мой дом - моя крепость". Что бывают времена, когда деньги на аренду заработать не легко.
Также возрастут требования к комфортности жилья. Если в обычной жизни прийти переночевать хватит однушки для семьи без детей или 1 ребенком, то после карантина на такое жилье у людей может начаться аллергия.
Вопрос дорожать/дешеветь это вопрос не к бетону, а к бумажкам. Сгорят в долговом кризисе, ценность одной бумажки увеличится - недвига подешевеет. Напечатают много, надуется пузырь - подорожает.
Я Вам примеров подкину:
Двушка лучше однушки.
Трешка лучше двушки.
200 метровый дом лучше трешки.
60 куе лучше чем 30 куе.
120 куе лучше чем 60 куе.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 15:48
Унуноктий написав:
Я вот думаю, если купить однушку в сданом новострое типа ЖК Вонючка или Патриотика, взяв на 50% гривневый кредит в Приват банке. Как думаете попаду под девальвацию осеннюю?
Я такое в августе 2019 обдумывал, когда покупал новое авто в салоне.
Для многих марок новых машин есть возможность взять кредит на 1 год в гривнах под примерно 6-7% годовых (это включает 3% банку и еще 3% удорожания КАСКО по сравнению с покупкой без кредита). Тогда курс был 25.1 примерно. И я если честно думал что курс осенью-зимой 2019 скакнет к 27, а не упадет до 23.
Посчитал я что даже при курсе 27 в лучшем случае я так выиграю несколько % и получу кучу всякой дополнительной мороки при оформлении (потому что еще пойдут платежи за нотариуса и т.д.) и взял без кредита - и оказалось что очень правильно.
Сейчас конечно ситуация другая, но я бы не рисковал - если гривна обвалится сильно то и цена на недвигу просядет. А вдруг наши ЗеВласти еще карусель будут какое-то время крутить с деньгами МВФ и прочими фокусами, а платить % за кредит надо.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 15:55
Vlad442 написав: Унуноктий написав:
Я вот думаю, если купить однушку в сданом новострое типа ЖК Вонючка или Патриотика, взяв на 50% гривневый кредит в Приват банке. Как думаете попаду под девальвацию осеннюю? Покритикуйте плиз.
Вы уверены, что будет девальваця? Если не угадаете, то будет больно платить кредит 20% годовых, получая ситуативно с аренды 6? 14 процентов улетят в никуда.
судя по вашему ответу, в "даражай" вы не верите)
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Додано: Суб 09 тра, 2020 15:59
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Додано: Суб 09 тра, 2020 16:03
Vlad442 написав:
Также возрастут требования к комфортности жилья. Если в обычной жизни прийти переночевать хватит однушки для семьи без детей или 1 ребенком, то после карантина на такое жилье у людей может начаться аллергия.
Вот тут точно наоборот. Когда у людей нет денег, им не до лишних площадей и шика, было бы где переночевать и чтоб коммуналка была минимальной.
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