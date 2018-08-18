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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3824382538263827

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:45

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:Думаю недвига по всему миру будет дешеветь. В период карантина люди всего мира поняли что абсолютно неважно в каких условиях проводить большую часть жизни. Недвижимость не нужна.

Скорей наоборот, что важно, что нужна. Люди поймут, что серфить по жизни это не самое надежное, что нужна база. Вполне возможен откат к классическому "мой дом - моя крепость". Что бывают времена, когда деньги на аренду заработать не легко.
Также возрастут требования к комфортности жилья. Если в обычной жизни прийти переночевать хватит однушки для семьи без детей или 1 ребенком, то после карантина на такое жилье у людей может начаться аллергия.
Вопрос дорожать/дешеветь это вопрос не к бетону, а к бумажкам. Сгорят в долговом кризисе, ценность одной бумажки увеличится - недвига подешевеет. Напечатают много, надуется пузырь - подорожает.

Я Вам примеров подкину:
Двушка лучше однушки.
Трешка лучше двушки.
200 метровый дом лучше трешки.
60 куе лучше чем 30 куе.
120 куе лучше чем 60 куе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Унуноктий написав:Я вот думаю, если купить однушку в сданом новострое типа ЖК Вонючка или Патриотика, взяв на 50% гривневый кредит в Приват банке. Как думаете попаду под девальвацию осеннюю?

Я такое в августе 2019 обдумывал, когда покупал новое авто в салоне.
Для многих марок новых машин есть возможность взять кредит на 1 год в гривнах под примерно 6-7% годовых (это включает 3% банку и еще 3% удорожания КАСКО по сравнению с покупкой без кредита). Тогда курс был 25.1 примерно. И я если честно думал что курс осенью-зимой 2019 скакнет к 27, а не упадет до 23.
Посчитал я что даже при курсе 27 в лучшем случае я так выиграю несколько % и получу кучу всякой дополнительной мороки при оформлении (потому что еще пойдут платежи за нотариуса и т.д.) и взял без кредита - и оказалось что очень правильно.
Сейчас конечно ситуация другая, но я бы не рисковал - если гривна обвалится сильно то и цена на недвигу просядет. А вдруг наши ЗеВласти еще карусель будут какое-то время крутить с деньгами МВФ и прочими фокусами, а платить % за кредит надо.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:55

  Vlad442 написав:
  Унуноктий написав:Я вот думаю, если купить однушку в сданом новострое типа ЖК Вонючка или Патриотика, взяв на 50% гривневый кредит в Приват банке. Как думаете попаду под девальвацию осеннюю? Покритикуйте плиз.

Вы уверены, что будет девальваця? Если не угадаете, то будет больно платить кредит 20% годовых, получая ситуативно с аренды 6? 14 процентов улетят в никуда.

судя по вашему ответу, в "даражай" вы не верите)
Унуноктий
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 15:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

С праздником, форумчане!!!
С Днем Победы!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:01

  investorkiev написав:С праздником, форумчане!!!
С Днем Победы!

Для нас день Памяти. Победобесие у оккупантов.
https://www.youtube.com/watch?v=MqcFHcrpcWg
https://www.youtube.com/watch?v=Dd_ZdeOUf0Y
https://www.youtube.com/watch?v=ud92KyxDXfQ
https://www.youtube.com/watch?v=oAolxLUOsKk
https://www.osce.org/ru/ukraine-smm/136081
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Суб 09 тра, 2020 16:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:03

  Vlad442 написав:Также возрастут требования к комфортности жилья. Если в обычной жизни прийти переночевать хватит однушки для семьи без детей или 1 ребенком, то после карантина на такое жилье у людей может начаться аллергия.

Вот тут точно наоборот. Когда у людей нет денег, им не до лишних площадей и шика, было бы где переночевать и чтоб коммуналка была минимальной.
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Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 16:27

  investorkiev написав:С праздником, форумчане!!!
С Днем Победы!

ИДИ НА ХYЙ!
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  Унуноктий написав:
  investorkiev написав:С праздником, форумчане!!!
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ИДИ НА ХYЙ!


Я от смеха чуть колбасой не подавился
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