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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 09 тра, 2020 18:03
BIGor написав:
Скорей наоборот, что важно, что нужна. Люди поймут, что серфить по жизни это не самое надежное, что нужна база. Вполне возможен откат к классическому "мой дом - моя крепость". Что бывают времена, когда деньги на аренду заработать не легко.
Также возрастут требования к комфортности жилья. Если в обычной жизни прийти переночевать хватит однушки для семьи без детей или 1 ребенком, то после карантина на такое жилье у людей может начаться аллергия.
Вопрос дорожать/дешеветь это вопрос не к бетону, а к бумажкам. Сгорят в долговом кризисе, ценность одной бумажки увеличится - недвига подешевеет. Напечатают много, надуется пузырь - подорожает.
Я Вам примеров подкину:
Двушка лучше однушки.
Трешка лучше двушки.
200 метровый дом лучше трешки.
60 куе лучше чем 30 куе.
120 куе лучше чем 60 куе.[/quote]
Можно снять однушку и на сэкономленные деньги скататься в Египет, можно снять двушку и платить за лишнюю комнату.
Можно взять студию в модном новострое, можно полноценную однушку на вторички.
Последнее время было модно жить в аренде и тратить деньги на себя пока молодой. Испания летом, Египет зимой, авто и т. п. Копить на квартиру во всем себе отказывая, что было распространено когда-то давно, стало не популярно. Теперь все может измениться в шкале жизненных ценностей.
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Vlad442
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Додано: Суб 09 тра, 2020 18:13
demichh написав:
Ревнуешь к колбаске?
Ааааааааааааа!!!
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airmax78
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Додано: Суб 09 тра, 2020 18:19
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 09 тра, 2020 18:22
reus написав:Місце України
у 2й Світовій війні - між двох вогнів, між двома завойовниками та катами, між однаково варварськими фашизмом та комунізмом.
Пам'ятаємо жертв...
На картинці такі собі тєрпіли.
Вже який рік ведуть демагогію, що місце "у параши", а не одна із засновниць ООН і переможець у війні над фашисткою Німеччиною.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 18:30
з валютної копіпастаhttps://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4959738#p4959738
vitaliian написав:
один мой знакомый накупил квартир под сдачу в Ирпене, и бизнес шел успешно пока а) не настроили тысячи никому не нужных квартир часть из которых уже предлагается к аренде б) безвиз открыл новые возможности и многие арендаторы ринулись за ними в) снизился порог входа в собственную недвижимость г) и начался карантин . В итоге одним снизил цену до 3500/мес, другая квартира стоит пустая. 2-3% годовых на недвижимости ничем не лучше валютных депозитов а возни на порядок больше. Ну разве что в Киеве на Хрещатике, там может быть получше, а вообще этот рынок как одеяло, если стало мало арендаторов в Ирпене то потенциально их стало меньше везде. Рынок аренды сильно зависит от рынка труда, а он в коме.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Суб 09 тра, 2020 18:34
airmax78 написав: demichh написав:
Ревнуешь к колбаске?
Ааааааааааааа!!!
- Представь ситуацию — два друга Бельчонка. Один Бельчонок нашел орех и спрятал, но плохо. А другой Бельчонок этот орех нашел. Он не виноват, что нашел орех своего друга–Бельчонка!!
- Уну!!! Какой орех!!! Какой Бельчонок.... ты мою жену тр@хнул!!
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investorkiev
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Додано: Суб 09 тра, 2020 18:39
flyman написав: reus написав:Місце України
у 2й Світовій війні - між двох вогнів, між двома завойовниками та катами, між однаково варварськими фашизмом та комунізмом.
Пам'ятаємо жертв...
На картинці такі собі тєрпіли.
Вже який рік ведуть демагогію, що місце "у параши", а не одна із засновниць ООН і переможець у війні над фашисткою Німеччиною.
Мой дед прошел всю войну, и что-то не помню ни разу чтобы он говорил что был меж двух огней. Наоборот, гордился Победой, 9 мая одевал ордена и медали.
По теме ветки: хрущ, который этот самый дед-победитель получил в далеких 50х годах до сих пор эксплуатируется молодой семьей, и чуствую что послужит верой и правдой еще не одному поколению потомков. Вот что значит инвестиция в недвижимость!!! На века!!!! И это кирпичный хрущ, возле метро - мечта любого проффесора Франта. Под аренду тоже огонь, только ремонтец нужно сделать. Ну, не такой пафосный как у Аирмакса, акционного линолеума и обоек из Епика вполне будет достаточно. Мастера дорогостоящие тоже не нужны: приглашается друг/сосед, берется пузырь водовки и все это успешно шаманится буквально за неделю.
Востаннє редагувалось investorkiev
в Суб 09 тра, 2020 19:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 18:41
flyman написав: reus написав:Місце України
у 2й Світовій війні - між двох вогнів, між двома завойовниками та катами, між однаково варварськими фашизмом та комунізмом.
Пам'ятаємо жертв...
На картинці такі собі тєрпіли.
Вже який рік ведуть демагогію, що місце "у параши", а не одна із засновниць ООН і переможець у війні над фашисткою Німеччиною.
Так українці вже 400 років "тєрпіли" під окупацію москалів. Чи ви москаль? Появилася за 400 років слушна нагода дійсно скинути москальське ярмо, так деякі українці святкують разом з окупантами побєдобесіє. Їдь на москальщину й там святкуй.
До речі, москалі тільки при Брежнєві почали святкувати, а при пу зробили з цього победобєсіє.
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reus
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Додано: Суб 09 тра, 2020 18:58
investorkiev написав:
Мой дед прошел всю войну, и что-то не помню ни разу чтобы он говорил что был меж двух огней. Наоборот, гордился Победой, 9 мая одевал ордена и медали.
А он ничего Вам не рассказывал, что они были расходным материалом, о том, что их заставляли с голыми руками, как пушечное мясо останавливать атаку фрицов, или он служил в заград отряде НКВД и стрелял в спину красноармейцев, которых без оружия загоняли под пули фашистов? А мой дед, который тоже воевал и выжил только потому, что был контужен и ранен, рассказывал много страшных вещей, и никогда не праздновал "день победы", а наливал 100 грамм в память о погибших боевых товарищах. А второй дед погиб в 1944 в Крыму.
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Додано: Суб 09 тра, 2020 19:01
investorkiev написав:
С праздником, форумчане!!!
С Днем Победы!
Спасибо. Германия присоеденяеться. Деды воевали. Не забудем, не простим.
Ураааа. Все встают и дро-ат (мастурбируют)
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Хомякоид
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